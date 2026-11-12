Budget : le Sénat vote le report en avril de la baisse des allègements de cotisations patronales, renonçant à 900 millions d'euros d'économies

( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Le seul problème que j'ai, c'est le montant : 900 millions d'euros ça, je peux pas, on tutoie le milliard quasiment", a réagi le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou.

Bye bye 900 millions d'euros d'économies. Pour laisser le temps au gouvernement de proposer une réforme "structurelle" des allègements de cotisations patronales, le Sénat a voté ce jeudi 12 novembre le report en avril d'une mesure budgétaire qui prévoyait de les réduire de 3,7 milliards d'euros en 2027.

Dans le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, le gouvernement demande un "effort" aux entreprises : il prévoit de réduire de 3,7 milliards d'euros les exonérations de cotisations sociales dont elles bénéficient sur les bas salaires, en intégrant aux rémunérations prises en compte certains compléments, comme l'épargne salariale. Les sénateurs ont adopté ce jeudi l'article modifié par un amendement du rapporteur général centriste Olivier Henno - validé en commission - qui proposait de reporter l'application de trois mois, soit au 1er avril, "pour tirer les conséquences des décisions prises lors de la conférence sociale", qui a réuni lundi à Matignon l'exécutif et les partenaires sociaux.

Parmi plusieurs décisions destinées à soutenir la hausse des salaires, l'exécutif a promis une "réflexion de fond sur les allègements de cotisations" patronales, qui coûtent 75 milliards d'euros à la Sécurité sociale, d'ici le 31 mars, a rappelé Olivier Henno. Ce report "a un coût de 900 millions d'euros" pour la Sécu, a-t-il observé. "J'entends l'argument" mais "le seul problème que j'ai, c'est le montant : 900 millions d'euros ça, je peux pas, on tutoie le milliard quasiment", lui a répondu le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou.

"Une mission m'a été confiée"

Sur le fond, "une mission m'a été confiée, à moi et mon homologue de l'Economie, par courrier mardi soir, pour d'ici trois mois faire des propositions au Premier ministre (...) pour une réforme plus structurelle", et "on pense que c'est possible", puisque "des travaux préparatoires ont été faits", a poursuivi le ministre, évoquant notamment un rapport de 2024 des économistes Antoine Bozio et Étienne Wasmer. "Les allègements généraux, c'est une espèce de trappe à Smic" : "augmenter de 100 euros par mois un salarié qui touche le Smic, ça coûte 450 euros à l'entreprise", a noté le ministre. "Il faut qu'on travaille sur ce sujet-là".

Des sénateurs ont par ailleurs proposé d'instaurer des "conditions" pour bénéficier d'exonérations. Cathy Apourceau-Poly (PCF) a suggéré de les "moduler" en prenant en compte divers critères dont "la précarité des contrats, les investissements, l'impact environnemental et l'égalité professionnelle". "Vous invoquez régulièrement le principe 'pas de droit sans devoirs'. Appliquons-le aux entreprises", a-t-elle plaidé. "La conditionnalité, effectivement, on l'a abordée lors de la conférence sociale.

Il y a un premier pas qui est franchi par la publication d'un décret mardi" qui réduit les allègements dans les branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au Smic, a rappelé Jean-Pierre Farandou. Il n'a pas exclu d'aller plus loin. "D'autres suggestions ont pu être faites par les partenaires sociaux", a-t-il dit, citant "l'emploi des jeunes". "On peut avoir d'autres thématiques. Je pense qu'il faut les étudier tranquillement", a-t-il dit, renvoyant ce débat "au groupe de travail qui va entreprendre une réflexion en profondeur" dans les prochains mois.