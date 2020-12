Budget: le pass culture ne passe pas au Sénat

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a adopté dans la nuit de lundi à mardi le budget de la Culture pour 2021, mais a taillé dans les crédits dévolus au pass culture, au profit du patrimoine et de l'archéologie.

59 millions d'euros (contre 40 millions en 2020) ont été budgétés en 2021 par le gouvernement pour la généralisation de ce forfait d'offres culturelles à destination des jeunes, au bilan contesté.

Selon ce dispositif lancé en 2019 dans 14 départements pilotes, les jeunes de 18 ans disposent d'un crédit de 500 euros sur deux ans, pour puiser dans une série de propositions, en numérique ou géolocalisées près de chez eux. La généralisation touchera 810.000 jeunes, selon l'Insee.

Le sénateur LR Jean-Raymond Hugonet a sonné la charge: "Au moment où les artistes crèvent dans notre pays, que la culture est à l'arrêt, que les bibliothèques et les librairies ferment, on déverse 59 millions d'euros sur le pass culture ! Et pour payer des livres ? Qui va gober une chose pareille ?".

"Ce n'est pas décent de s'obstiner sur cet outil, qui est légitime en soi, mais pas ainsi : de nombreux territoires pratiquent déjà des pass. Ce n'est pas le bon moment, pas la bonne formule ni le bon procédé", a-t-il poursuivi.

Sous le feu des critiques de la droite comme de la gauche, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a défendu "un bilan très positif, même si l'événementiel est moins sollicité que nous l'aurions souhaité, en raison du contexte".

"Au 20 novembre 2020, dans les 14 départements d'expérimentation du pass culture, le taux d'inscription est de 88% et le taux d'utilisation est de 82%", a-t-elle précisé. Mme Bachelot avait annoncé récemment réfléchir à une modification du montant de 500 euros, qui passerait à 300 euros.

Après près d'un an et demi d'expérimentation, des bilans ont en effet montré que seuls 150 des 500 euros sont dépensés en moyenne.

Le Sénat a adopté un amendement de Catherine Dumas (LR) visant à transférer 20 millions d'euros du budget alloué au pass culture vers les crédits dédiés au patrimoine et monuments historiques.

Même opération avec deux amendements identiques du PS et du CRCE à majorité communiste, visant cette fois à renforcer de 5 millions d'euros le budget de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

"Madame la ministre, c'est la première fois que je défends l'archéologie en séance: votre présence m'a désinhibé !", a lancé dans un sourire le sénateur du groupe CRCE et archéologue Pierre Ouzoulias.

Le budget de la Culture pour 2021 "atteint plus de 3,2 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent plus de 733 millions d'euros du plan de relance, soit près de 4 milliards d'euros pour l'année 2021", a souligné Mme Bachelot, pour qui il s'agit de "moyens historiques".