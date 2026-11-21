Budget européen : une taxe sur les géants du numérique pour débloquer les discussions

Le président du Conseil européen Antonio Costa donne une conférence de presse le 16 octobre 2026 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le président du Conseil européen Antonio Costa va proposer samedi plus de 200 milliards d'euros d'économies et une nouvelle taxe sur les géants du numérique, dans l'espoir de conclure d'ici la fin de l'année les négociations sur le futur budget de l'UE.

Le mois dernier, l'Irlande, qui exerce en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne, avait proposé de réduire de 140 milliards d'euros (soit d'environ 8%) le projet de budget pluriannuel (2028-2034) proposé l'an dernier par la Commission européenne.

Le but était alors de relancer les discussions au sein des Vingt-Sept, au point mort depuis des mois.

Mais cela n'avait pas suffi à contenter les pays du Nord de l'Europe, Allemagne et Pays-Bas en tête, surnommés les "frugaux", qui continuent de réclamer des centaines de milliards d'euros d'économies, pour empêcher une hausse "massive" de leurs contributions financières à l'UE.

"Le budget doit être soutenable pour ceux qui en paient la plus grande partie", avait martelé le chancelier allemand, Friedrich Merz.

Antonio Costa, qui a repris en main les négociations, présentera samedi lors d'une conférence de presse un projet de budget révisé. Il le soumettra aux dirigeants des Vingt-Sept lors d'un sommet organisé jeudi et vendredi à Bruxelles.

Au menu : des coupes budgétaires encore plus importantes, histoire de montrer aux "frugaux" qu'ils ont été entendus. Selon des sources concordantes, elles devraient dépasser les 200 milliards d'euros.

Ce faisant, tout en donnant des gages à Berlin, le président du Conseil européen devrait résister à leur appel à sabrer encore plus durement dans les dépenses, pour ne pas affaiblir la capacité d'action de l'UE.

Et ce, tant dans les domaines traditionnels comme l'agriculture et la cohésion (des programmes défendus farouchement par les pays du sud et de l'est, qui en sont les principaux bénéficiaires), que les nouvelles priorités comme la compétitivité des entreprises ou l'intelligence artificielle.

Vue d'un téléphone avec les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft devant un drapeau européen, le 18 décembre 2020 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Pour éviter des coupes budgétaires encore plus drastiques, il va proposer également d'étoffer les recettes fiscales allouées à l'UE, notamment en instaurant une taxe sur les géants du numérique, et une autre sur les cryptoactifs (comme le Bitcoin).

De quoi aller bien au delà des 55 milliards d'euros de nouvelles recettes proposés par l'Irlande, qui s'était contentée de reprendre des propositions de taxes à caractère environnemental ou encore sur le tabac, émanant de la Commission.

Jeux en ligne

Le Parlement européen, qui s'oppose bec et ongles à une réduction des moyens de l'UE, avait proposé dès l'an dernier de taxer les géants du secteur technologique, ainsi que les transactions dans les cryptomonnaies, ainsi que les jeux et paris en ligne, pour alimenter le prochain budget pluriannuel.

Lors d'une conférence de presse mercredi, l'eurodéputé Siegfried Muresan (PPE, droite), corapporteur sur le budget, a souligné que ces trois nouvelles ressources "pourraient rapporter dans l'ensemble entre 18 et 32 milliards d'euros", dont "25 milliards d'euros par an" pour la taxe numérique à elle seule.

"Un budget étriqué sera insuffisant" et "laissera les problèmes de l'UE sans solution", a prévenu l'eurodéputé, pour qui ce serait un "déni" des défis que l'UE doit affronter.

Georg Riekeles, directeur associé du centre de réflexion bruxellois EPC, défend quant à lui un troisième et dernier levier pour boucler le budget : autoriser le recours à un endettement commun des 27 pour financer des investissements d'avenir, si le besoin s'en faisait ressentir.

Une idée qu'avait défendu également le président français Emmanuel Macron. Mais qui se heurte elle aussi à l'opposition farouche des Allemands.