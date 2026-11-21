Budget européen : Paris et Berlin fustigent un nouveau projet revu à la baisse

Le président du Conseil européen Antonio Costa donne une conférence de presse le 16 octobre 2026 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le président du Conseil européen Antonio Costa a proposé samedi plus de 200 milliards d'euros d'économies et une nouvelle taxe sur le secteur numérique, dans l'espoir de conclure d'ici la fin de l'année les négociations sur le futur budget de l'UE, mais s'est aussitôt attiré les critiques de la France et de l'Allemagne, pour des raisons opposées.

Le responsable a présenté lors d'une conférence de presse un projet de budget révisé pour la période 2028-2034, réduit de 204 milliards d'euros par rapport à la proposition initiale de la Commission, qui s'élevait à 2.000 milliards d'euros au total.

Cette version revue à la baisse intègre également une proposition de nouvelle taxe sur les grandes entreprises du secteur numérique, a confirmé M. Costa, qui veut en outre mettre à l'étude la taxation des cryptoactifs.

Il s'agit d'une nouvelle tentative pour trouver un compromis sur le futur budget de l'UE au sein des 27 États membres, jusqu'ici très divisés. Elles seront discutées jeudi et vendredi lors d'un sommet européen à Bruxelles.

"Le compte n'y est pas"

"Je crois que cette proposition peut nous rapprocher d'un accord", a expliqué M. Costa à la presse.

Las, les réactions à ces annonces ont montré que l'UE était encore loin du but.

Cette proposition "est très décevante", a réagi la présidence française, où l'on juge que "le compte n'y est pas, en particulier sur la PAC (Politique agricole commune) et notamment pour garantir les aides au revenu des agriculteurs".

Les partisans d'un bugdet plus économe se sont également montrés insatisfaits.

C'est un "premier pas, mais son montant reste excessif", a affirmé dans un communiqué le chancelier allemand Friedrich Merz, chef de file des "frugaux", ces pays du Nord de l'Europe qui réclament des centaines de milliard d'euros d'économies.

"Pratiquement tous les pays de l'UE doivent assainir leurs finances publiques", a-t-il rappelé, ajoutant que cette nouvelle proposition représentait "une hausse de plus de 40 % du budget européen", un niveau "difficilement compatible avec le contexte actuel".

"Nous sommes toujours loin d'un compromis", a également jugé la ministre suédoise des Affaires européennes, Jessica Rosencrantz, autre représentante des "frugaux", sur le réseau social X.

Le mois dernier, l'Irlande, dans le cadre de la présidence tournante de l'Union européenne, avait proposé d'amputer le futur budget de 140 milliards d'euros, sans réussir à contenter ces pays, qui appellent à réduire très fortement le budget pour éviter une hausse "massive" de leurs contributions financières à l'UE.

M. Costa a voulu leur donner des gages, tout en évitant de tailler trop durement dans les dépenses, afin ne pas affaiblir la capacité d'intervention de l'UE.

Vue d'un téléphone avec les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft devant un drapeau européen, le 18 décembre 2020 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

D'où sa proposition d'étoffer les recettes fiscales allouées à l'UE, avec l'instauration d'une taxe sur les grandes entreprises du secteur numérique, qui s'élèverait à 3 % de leur chiffre d'affaires annuel dans les services en ligne.

Au risque de déclencher la colère de Donald Trump, qui défend farouchement les intérêts des champions technologiques américains.

"Cette taxe n'est aucunement dirigée contre quelque entreprise ou État que ce soit", a cependant assuré M. Costa.

Elle remplacerait une autre taxe sur les grandes entreprises, proposée l'an dernier par Bruxelles mais rejetée par l'Allemagne.

Outre la mise à l'étude de la taxation des cryptoactifs, le président du Conseil européen suggère aussi de financer le budget européen via les mises aux enchères de fréquences télécoms, comme l'avait proposé en septembre le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis.

Une proposition "inacceptable"

Le Parlement européen, qui s'oppose bec et ongles à une réduction des moyens de l'UE, avait proposé dès l'an dernier de taxer les géants du secteur technologique, les transactions en cryptomonnaies, ainsi que les jeux et paris en ligne, pour alimenter le prochain budget pluriannuel, des mesures chiffrées entre 28 et 32 milliards d'euros par an.

"La proposition du président Costa est tout simplement inacceptable", a réagi samedi l'eurodéputé Siegfried Muresan (PPE, droite), corapporteur du budget, soulignant que "l'Europe a besoin d'ambition et de moyens pour faire face à ses défis grandissants"

Georg Riekeles, directeur associé du centre de réflexion bruxellois EPC, défend quant à lui un troisième levier pour boucler le budget : autoriser le recours à un endettement commun des 27 pour financer des investissements d'avenir, si le besoin s'en faisait ressentir.

Une idée défendue également par le président français Emmanuel Macron, mais refusée catégoriquement par Berlin.