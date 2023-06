Budget des transports: Clément Beaune face aux critiques

Face aux critiques des régions, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a présenté jeudi comme "un effort qu'on n'a jamais fait" l'enveloppe de 8,6 milliards d'euros --dont 3 milliards pour l'Ile-de-France-- que l'Etat compte consacrer aux transports régionaux sur la période 2023-2027.

"On peut toujours vouloir espérer plus, mais c'est un effort qu'on n'a jamais fait et qui permettra de faire avancer de très nombreux projets", s'est défendu le ministre face à la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, en marge de l'inauguration de nouvelles rames de la ligne 11 du métro parisien.

"On a engagé du côté de l'Etat des montants exceptionnellement élevés pour les contrats de plan Etat-région. Naturellement la région Ile-de-France qui a les plus importants besoins de transports publics recevra la plus grande part de l'enveloppe nationale", a-t-il ajouté.

Mme Pécresse a répété avoir "ressenti un peu de déception": "3 milliards d'euros, ça ne permettra pas de couvrir tous les besoins de la région même si c'est un effort significatif", a-t-elle déclaré.

L'élue, qui réclamait une participation de l'Etat de 4 milliards d'euros, avait indiqué mardi à l'AFP qu'elle réunirait prochainement les élus locaux pour faire un tri entre les projets qui pourront être financés et les autres.

Le gouvernement a lancé mercredi les négociations pour le volet transports des prochains contrats de plan Etat-région (CPER), mettant 8,6 milliards d'euros sur la table et attendant que les collectivités locales apportent au moins la même somme.

Pour Régions de France, "l'amplification attendue des investissements de l'Etat, amorcée dans le cadre du plan de relance, n'est pas au rendez-vous".

"Les régions attendent de l'Etat une mobilisation beaucoup plus puissante (...) pour espérer produire un +choc d'offres+ en faveur du train et des mobilités décarbonées. Nous devons aller plus vite désormais", a déclaré dans un communiqué la présidente de l'association des régions Carole Delga (PS), présidente de la région Occitanie.

Concernant l'Ile-de-France, Mme Pécresse a rappelé, en tant que présidente d'Ile-de-France Mobilités, qu'il lui manquait toujours 800 millions d'euros pour payer le fonctionnement des nouvelles lignes devant ouvrir l'an prochain et les transports des Jeux olympiques, menaçant une fois de plus de ne rien ouvrir si elle n'obtenait pas les financements supplémentaires.

"On parlera financement, calendrier, et études avec la présidente de région dans les semaines qui viennent", a répondu M. Beaune, disant espérer "l'élaboration de solutions communes d'ici les prochaines semaines et les prochains mois".