Budget: des personnalités s'alarment de la "mise à mort" de 60 millions de consommateurs

La journaliste Élise Lucet à Paris le 8 juiller 2025 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

De la journaliste Elise Lucet à l'ancienne ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, diverses personnalités ont dénoncé mardi la "mise à mort" du magazine "60 millions de consommateurs" prévue selon elles dans le budget 2026, appelant dans une tribune à "préserver" ce "contre-pouvoir".

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, en cours d'examen au Parlement, prévoit la liquidation d'ici à mars de l'Institut national de la consommation (INC) et l'éventuelle cession de son célèbre mensuel à un acteur privé.

En cause, selon le gouvernement, la situation financière "très dégradée" de cet établissement public employant quelque 60 personnes.

Déplorant que cette mesure soit passée "quasi inaperçue", près de 200 personnes la dénoncent dans un texte publié par Le Monde, parmi lesquelles l'économiste Julia Cagé, le médecin nutritionniste Serge Hercberg, créateur du Nutri-Score, ou encore la directrice générale d'Oxfam France Cécile Duflot.

Le PLF "organise la mise à mort" de l'INC et de son magazine, remettant en cause "un pilier essentiel de notre démocratie, celui de l'information et de la défense des consommateurs" face notamment aux "géants du commerce mondial", estiment les signataires.

"Alors que l'Elysée entend lutter contre la désinformation, il s'apprête à enterrer un titre qui fait autorité" et qui, "alerté par une lectrice", a "révélé le scandale des poupées sexuelles" d'apparence enfantine vendues sur Shein, rappellent-ils.

"Ce n'est pas seulement un magazine que l'on assassine", l'INC rassemblant "un réseau d'experts et de juristes" utile aux associations de défense des consommateurs, souligne la tribune.

Concernant les finances du titre, les signataires opposent les "millions d'euros d'aides publiques" versés à des "médias appartenant à des milliardaires" à "l'asphyxie" imposée à l'Institut, avec une subvention "passée de 6,3 millions à 2,7 millions d'euros entre 2012 et 2020".

Ils appellent à "la suppression" d'un article de loi "inutile et dangereux", ainsi qu'un "engagement ferme pour préserver" l'INC et son journal.

La liquidation de l'Institut, créé en 1966 et devenu un établissement public industriel et commercial (EPIC) en 1990, pourrait coûter 8 millions d'euros, selon une annexe au PLF.

En 2024, son déficit a atteint 719.000 euros pour un chiffre d'affaires d'11,6 millions d'euros, selon Lionel Maugain, délégué du SNME CFDT à l'INC.

Son magazine, qui vient d'inaugurer une nouvelle formule, compte quelque 80.000 abonnés et 20.000 à 30.000 exemplaires vendus en kiosque chaque mois, d'après M. Maugain.