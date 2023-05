Budget des armées: l'exécutif se laisse plus de temps pour arriver à 2% du PIB

Le gouvernement a pour objectif de porter la part du budget des Armées à 2% du PIB "entre 2025 et 2027" et non plus dès 2025, a indiqué mardi soir le ministre Sébastien Lecornu, en s'engageant à ce que ce niveau soit atteint "avant la fin du quinquennat".

Le ministre des Armées participait aux débats en commission de la Défense à l'Assemblée sur le projet de loi de programmation militaire, qui doit consacrer 413,3 milliards d'euros sur sept ans (2024-2030) au budget des Armées.

Devant les députés, M. Lecornu a défendu une modification du texte, dont la version initiale signalait un "objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2% du PIB à compter de 2025".

"En fonction des variations dont je ne saurais être maître, ces 2% pourraient être atteints entre 2025 et 2027", a expliqué le ministre, invoquant le programme de stabilité présenté fin avril par le gouvernement. Ce programme table notamment sur un retour dans les clous budgétaires européens en 2027.

"Ces 2% peuvent être atteints en 2025. (Mais) les dernières projections sont beaucoup plus pessimistes, et peuvent laisser penser à un décalage en 2026 ou 2027", a-t-il détaillé, en insistant sur le fait que l'objectif serait atteint "avant la fin du quinquennat".

"Est-ce que ça a un impact sur l'effort militaire? Non", a-t-il assuré: "Ce qui compte, c'est l'effort militaire réel."

Le ministre a notamment fait valoir que la part du budget des Armées avait déjà atteint la barre des 2% de PIB en 2020 à "cause d'un tassement du PIB" dû au Covid-19, alors qu'"on avait un modèle d'armée qui allait moins bien".

Cet objectif de dépenses à 2% du PIB est un critère fixé par l'OTAN et ses membres, et auquel Washington est particulièrement attaché.

"Il a une dimension technique, d'aucuns diraient technocratique (...) Il a une réalité, c'est qu'il est là pour faire un effort suffisant pour son appareil de défense", a estimé le ministre.

Mais il a aussi défendu les spécificités de l'armée française: "2% du PIB avec dissuasion nucléaire (...) avec des territoires d'outre-mer (...), c'est pas tout à fait la même chose", a-t-il martelé.

"Allez au bout de la logique, supprimez purement et simplement ce chiffre artificiel", l'a invité le député LFI Aurélien Saintoul.

"Il vaut mieux faire un amendement pour sortir de l'Otan", a ironisé, en réponse, le ministre.