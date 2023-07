Budget des armées: l'essentiel du texte validé par les Sages, 11 articles censurés

Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi onze articles de la Loi de programmation militaire (LPM), mais a validé l'essentiel du texte, qui prévoit des mesures de modernisation des Armées pour la période de 2024 à 2030, ouvrant la voie à sa promulgation.

Les articles retoqués le sont parce qu'ils constituent des "cavaliers législatifs", introduits lors des débats parlementaires alors qu'ils "ne présentent pas de lien, même indirect" avec le texte initial du gouvernement, "sans préjuger de la conformité" de leur contenu avec la Constitution.

L'essentiel du projet de loi, largement adopté à chaque étape de la navette parlementaire et dont la version finale compte plusieurs dizaines d'articles, est pour le reste validé. Il prévoit de consacrer 413,3 milliards d'euros aux Armées sur sept ans (dont 13,3 milliards provenant de ressources extra-budgétaires).

Les députés LFI, qui avaient voté contre, n'avaient pas saisi les Sages sur le contenu de certaines mesures mais pour des questions de procédure. Ils estimaient que leur droit d'amendement avait été bafoué par des décisions d'"irrecevabilité" de la présidente de l'Assemblée nationale à l'encontre de certaines propositions, qui avaient été jugées recevables au Sénat.

Le Conseil constitutionnel a censuré deux des trois concernés par les griefs des requérants, mais sans leur donner raison sur leurs arguments juridiques.

Le recours devant le Conseil constitutonnel avait repoussé la date de promulgation du texte, que l'exécutif avait réussi à faire adopter définitivement par le Parlement avant le 14 juillet.

Lors des débats parlementaires, le gouvernement a accepté de revoir le rythme de progression du budget des Armées, sous la pression des oppositions à l'Assemblée nationale et du Sénat: il grimpera de 3,3 milliards d'euros en 2024 et 2025, puis de 3,2 milliards en 2026 et 2027, et enfin de 3,5 milliards par an jusqu'en 2030.

Cette trajectoire, qui devra être confirmée chaque année par les votes du budget de l'Etat, entraînera une forte hausse de 40% par rapport à la précédente LPM (2019-2025).

La LPM doit notamment permettre de renouveler le coûteux arsenal de dissuasion nucléaire, et améliorer le traitement des troupes et de leurs familles. Le texte prévoit aussi la modernisation de l'appareil militaire, par des investissements importants dans le spatial, le cyber ou encore les drones. Il acte en revanche des reports de livraisons de matériels.