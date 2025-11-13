Budget de la Sécu: selon la copie de l'Assemblée, le déficit pourrait atteindre 24 milliards d'euros, prévient Farandou

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à l'Assemblée nationale, le 12 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

A l'issue de l'examen en première lecture projet de budget de la sécurité sociale à l'Assemblée, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, s'est dit jeudi soir "inquiet du déficit", dans un entretien au Parisien, estimant qu'il pourrait atteindre 24 milliards d'euros en 2026, plus que cette année.

A ce stade "il nous manque beaucoup d’économies que l’on a du mal à faire voter", a-t-il reconnu.

"Notre objectif était de le réduire, en le faisant passer de 23 à 17 milliards d’euros. Aujourd’hui, selon nos derniers calculs, nous pourrions atteindre les 24 milliards", a précisé le ministre.

"Quand la copie finale arrivera à l’Assemblée en décembre, tout le monde devra faire un pas vers l’autre", a-t-il ajouté, en appelant à "la responsabilité de tous les parlementaires".

Si le projet de budget de la Sécu était adopté dans sa version modifiée par l'Assemblée, "nous passerions d'un déficit de 17,5 milliards d'euros" prévu initialement par le gouvernement, à un déficit "d'environ 24,3 milliards d'euros", avait aussi expliqué plus tôt dans la journée Thibault Bazin (LR),rapporteur général de la commission des Affaires sociales, au lendemain de la fin de l'examen du texte en première lecture par les députés.

Selon ses calculs, les changements apportés par l'Assemblée nationale au projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026 creuseraient son déficit de 6,8 milliards.

Le projet de budget de la Sécurité sociale va être examiné par le Sénat à partir de la semaine prochaine, dans sa version modifiée par l'Assemblée.

Interrogé par ailleurs sur l'intention du gouvernement de revoir le dispositif des ruptures conventionnelles dans le cadre de l’assurance chômage, M. Farandou a noté qu'elles "se sont beaucoup développées".

"Les allocations chômage versées à des salariés qui sortent de ruptures conventionnelles représentent un quart des versements", a-t-il rappelé. "On peut craindre qu’il y ait une forme de dérive. Nous avons donc proposé aux partenaires sociaux de s’en emparer", a-t-il dit.

À quelle échéance ? "D’ici à la fin de l’année", selon le ministre. "On voudrait aller assez vite pour trouver quelques centaines de millions d’euros d’économies. Toutes les pistes me vont bien", a-t-il affirmé.