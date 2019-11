Budget de la Sécu: pas d'accord entre députés et sénateurs, retour à l'Assemblée lundi

Sans surprise, députés et sénateurs ont échoué mardi à se mettre d'accord sur une version commune du projet de budget 2020 de la Sécurité sociale, qui va donc faire l'objet d'une nouvelle lecture à l'Assemblée à partir de lundi, a-t-on appris de sources parlementaires.

Les sénateurs avaient mis brutalement fin à l'examen du texte la semaine dernière, en attendant de connaître les mesures d'urgence pour l'hôpital que le gouvernement doit dévoiler mercredi.

Après ces annonces très attendues, la ministre de la Santé Agnès Buzyn sera auditionnée à 17H30 à l'Assemblée par la commission des Affaires sociales pour les expliciter.

Les députés communistes ont également réclamé mardi que les représentants du monde hospitalier soient entendus par la commission pour éclairer les élus sur ces "annonces de dernière minute".

Plusieurs milliers de médecins et soignants ont manifesté jeudi dernier partout en France pour "sauver l'hôpital public", lors d'une grève suivie par un quart des médecins hospitaliers et plus d'un paramédical sur dix.

Le président Emmanuel Macron a promis en réponse un plan "conséquent" et des "décisions fortes".

Les députés réexamineront le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2020 (PLFSS) lundi et éventuellement mardi, puis ce sera au tour du Sénat alors que la lecture définitive est prévue le lundi 2 décembre au Palais Bourbon.