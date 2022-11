Budget de la Sécu: le RN ne votera pas la motion de censure LFI

Après avoir soutenu quatre motions de censure de la gauche, le groupe des députés RN a annoncé mardi qu'il ne voterait pas la nouvelle motion LFI contre le gouvernement et son budget de la Sécurité sociale, pour éviter une "banalisation".

"Pas de banalisation. On ne dépose d'ailleurs pas de motion de censure pour ce motif. Et puis, ça n'a pas trop de sens, le 49.3 avait été utilisé en première lecture, c'est normal qu'il y en ait un pour la suite", a indiqué l'entourage de Marine Le Pen.

Lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de budget 2023 de la Sécu, Élisabeth Borne a engagé lundi, pour la cinquième fois, la responsabilité de son gouvernement sur un texte budgétaire à l'Assemblée, en dégainant l'article 49.3 de la Constitution.

Les députés LFI ont aussitôt dénoncé un "énième passage en force", et annoncé le dépôt d'une nouvelle motion de censure.

A gauche, le groupe socialiste ne souhaite ni la signer ni la voter, et préfère se réserver pour une motion commune avec la coalition de gauche Nupes, à la toute fin des débats budgétaires au mois de décembre.

Les écologistes sont sur une ligne proche: ils n'ont pas non plus l'intention de la signer et ne se prononcent pas encore sur le vote de leurs troupes.

Le 4 novembre, la dernière motion de censure de LFI n'avait recueilli que 188 voix, loin de la majorité absolue de 289 députés nécessaire pour faire tomber le gouvernement. Elle avait encore reçu le soutien du RN.

Au nom de "l'intérêt national", le groupe d'extrême droite a ainsi soutenu à quatre reprises des motions de censure de la gauche, avec un effet de surprise la première fois, le 24 octobre.

Il s'en était tenu à cette ligne jusqu'ici, avant la nouvelle motion de LFI examinée a priori vendredi soir, et que le RN ne compte pas voter cette fois.