Budget de la Sécu: feu vert du Sénat à trois "consultations de prévention" à des âges clés

Les sénateurs se sont accordés mercredi sur la nécessité pour les adultes à partir de 18 ans de bénéficier de "consultations" de prévention à "certains âges", dans le cadre de l'examen du projet de budget de la Sécu.

Ces trois consultations proposées par le gouvernement à des âges clés, ont pour objectif "de promouvoir l'activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle". Elles doivent également être le lieu de "repérage des violences sexistes et sexuelles", selon le texte retenu après le déclenchement de l'article 49.3 à l'Assemblée.

"C'est un premier pas loin d'être négligeable" pour "aller chercher les publics qui sont les plus loin du soin et de la santé", a défendu le ministre de la Santé François Braun dans l'hémicycle.

Le terme "consultation" proposé par la rapporteure LR Corinne Imbert a été préféré par les sénateurs à celui de "rendez-vous" initialement prévu par le gouvernement, suscitant des débats au sein de l'hémicycle. "Faire un rendez-vous de prévention me semble plus utile parce qu'on peut rencontrer différents types de professionnels", a défendu, sans succès, le sénateur Les Républicains Alain Milon.

Le Sénat n'a pas retenu les amendements visant à préciser les contours de ces rendez-vous, malgré une "liste à la Prévert" de propositions.

M. Braun a quant à lui défendu "l'importance de ne pas trop rentrer dans le détail pour adapter à chaque individu le contenu de ces rendez-vous", qui sera précisé par le Haut Conseil de la santé publique.

L'élue socialiste Emilienne Poumirol a regretté que ces consultations "s'apparentent plus à du dépistage qu'à de la prévention". "Un effet d'annonce qui s'apparente à du vent", a taclé sa collègue de Guadeloupe Victoire Jasmin.

Le Sénat a également adopté un amendement de la rapporteure visant, pour les consultations après 25 ans, à faire participer les mutuelles complémentaires au financement.

Le ministre avait demandé le retrait de cet amendement, soulignant que "les complémentaires ont bien sûr un rôle très important à jouer dans la prévention", mais qu'"un travail de concertation est en cours" avec ces dernières.