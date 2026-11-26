Le Premier ministre français Sébastien Lecornu à Paris, le 19 novembre 2026 ( POOL / LOU BENOIST )

Députés et sénateurs ont échoué, jeudi, à s'entendre sur le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, renvoyant ainsi le texte en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, ont déclaré à l'AFP plusieurs sources parlementaires.

Sept députés et sept sénateurs s'étaient réunis, jeudi matin, en commission mixte paritaire (CMP) pour tenter de trouver un compromis sur ce texte. Mais les points de vue se sont révélés inconciliables, et ce premier conclave budgétaire de la saison a rapidement été déclaré non conclusif.

"Il existait des voies de convergence pour une centaine d'articles. Mais demeurait une dizaine d'articles à l'issue incertaine", a expliqué le rapporteur général de l'Assemblée nationale Thibault Bazin (Les Républicains) dans un communiqué.

"Le travail préparatoire à cette CMP peut constituer une œuvre utile" en vue d'un futur compromis, a-t-il encore voulu croire, appelant le gouvernement à "engager une véritable négociation avec l'ensemble des parlementaires impliqués".

"Les points de convergence identifiés lors des travaux de la commission mixte paritaire doivent servir de base à la construction d'un compromis sur les mesures du texte", a réagi sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu, prenant "acte" de ce désaccord.

"Cette CMP s'éclate sur le mur de l'incohérence de ce gouvernement" et "son refus de discuter", a critiqué la socialiste Béatrice Bellay, regrettant que l'exécutif attende "le dernier moment pour ouvrir les voies de discussion".

Sébastien Lecornu a proposé lundi dans un courrier des thèmes de compromis possibles, et annoncé qu'il recevrait la semaine prochaine les présidents des groupes parlementaires.

Le texte va revenir en nouvelle lecture à l'Assemblée dès la semaine prochaine en commission des Affaires sociales, puis à partir du 7 décembre dans l'hémicycle, a-t-il précisé.

La députée Insoumise Anaïs Belouassa Cherifi a fustigé le "délitement du bloc central" après la CMP, promettant de "s'opposer" à ce texte "de malheur pour le pays" en nouvelle lecture.

Retraites

Ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale avait été rejeté à la quasi-unanimité à l'Assemblée. Le Sénat l'avait lui adopté la semaine dernière, en modifiant largement la copie gouvernementale.

Parmi les points d'achoppement entre parlementaires, la suspension de la réforme des retraites de 2023, concédée l'année dernière par le gouvernement. Le Sénat, dominé par la droite et les centristes, souhaitait la rétablir dès 2027, une option insoutenable pour la majorité des députés.

Le projet gouvernemental, qui prévoit d'importants efforts notamment sur les dépenses de santé et les retraités, entend ramener à 12,7 milliards le déficit de la Sécurité sociale en 2027, contre 21,8 milliards en 2026. Il propose notamment la désindexation de deux tiers des pensions de retraite, normalement indexées sur l'inflation.

Les intentions du gouvernement sur l'avenir des deux textes budgétaires restent floues : privé de majorité, il semble privilégier l'article 49.3 de la Constitution pour intégrer quelques mesures nouvelles. Mais il devra alors échapper à une censure, dont les clés sont aux mains du PS et du Rassemblement national.

Il pourrait aussi choisir la voie des ordonnances, un dispositif inédit qui évite tout vote au Parlement, mais lui impose a priori d'en rester à la copie initiale du texte.

Le délai constitutionnel de 50 jours au-delà duquel le gouvernement peut mettre en œuvre cet outil expire ce jeudi concernant le projet de budget de la Sécu.