Budget de la Culture en légère hausse, avec 4,46 milliards d'euros

Le budget du ministère de la Culture s'élèvera en 2024 à 4,46 milliards d'euros, soit une hausse de 241 millions (+6%), a annoncé mercredi la ministre de la Culture Rima Abdul Malak à la presse.

Cette enveloppe comprend la mission Culture ainsi que les volets médias (hors audiovisuel public, dont le budget est également en hausse), livres et industries culturelles.

"La culture reste une force motrice dans notre pays", s'est félicitée la ministre en soulignant le "niveau record" atteint par ses crédits.

Ce budget "de transformation et d'inspiration" a pour objectif notamment d'"accélérer la transition écologique", de "mieux produire et mieux diffuser", d'"embrasser les nouvelles technologies, de "renouveler les publics", d'"anticiper la relève des métiers et des compétences" et de "redynamiser les territoires", a-t-elle énuméré.

Dans le détail, 746 millions d'euros (+5%) sont affectés au financement de la production cinéma et audiovisuelle et du jeu vidéo en 2024, et 210,5 millions d'euros seront consacrés au Pass Culture, à destination des jeunes.

Près d'1,2 milliard d'euros est dédié au patrimoine (hors restauration de Notre-Dame de Paris et part du Loto du Patrimoine financée par la Française des jeux).

Un autre milliard financera plusieurs programmes de soutien à la création et à la diffusion de spectacles vivants, à la production et à la diffusion des arts visuels, notamment.

Les 241 millions supplémentaires permettront de "soutenir les artistes, la relève des métiers, les écoles de l'enseignement supérieur" (84 M), de financer des mesures pour le "patrimoine, la transmission de la mémoire et de (réaliser) de grands investissements" (86 M, dont 55 pour des sites patrimoniaux "majeurs"), selon le document présenté à la presse. Ou encore de "développer la lecture et l'accès à la culture des jeunes générations" (7 M).

Quatre millions d'euros sont prévus pour les projets culturels mêlant art et sport labellisés "Olympiade culturelle" (projets engagés depuis 2022, jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024).

Pour ce qui concerne l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Arte, Ina, TV5 Monde), la dotation 2024 s'élève à un peu plus de 4 milliards d'euros (+6%), contre 3,8 millions d'euros en 2023.

Cette hausse vise notamment à compenser les surcoûts liés à l'inflation et les "effets fiscaux induits par la suppression" l'année dernière de la redevance, pour l'heure remplacée par l'affectation d'une fraction de TVA.

En outre, pour la première fois, ce budget comprend "une enveloppe complémentaire ciblée sur les années 2024, 2025, 2026", débloquée sous conditions, a précisé Rima Abdul Malak.

Concrètement, 200 millions d'euros, dont 69 millions répartis dès 2024 entre les entreprises, seront "conditionnés à l'avancement" des "chantiers prioritaires" (numérique, fiabilité de l'information...) définis dans les contrats d'objectifs et de moyens (COM) actuellement en discussion. Une clause de revoyure fixée à 2026 permettra d'étudier d'éventuels financements supplémentaires en 2027 et 2028.

Par ailleurs, même si cela ne doit entrer en vigueur qu'en 2025, le gouvernement propose au Parlement, dès ce PLF, de débattre de la transposition d'une directive européenne qui concerne la TVA réduite dans le domaine du marché de l'art. Après 2025, les oeuvres d'art vont relever "de bout en bout" d'un taux réduit de 5,5%, a dit la ministre, à l'achat et - nouveauté - à la revente.