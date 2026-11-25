Budget de l'UE : sans accord en décembre, Emmanuel Macron menace de se retirer des négociations

"Il ne paraît pas possible d'aller poursuivre cette négociation au-delà de décembre si elle n'aboutit pas à ce moment-là" laisse entendre l'Elysée.

Emmanuel Macron lors d'un sommet de l'Union européenne au siège de l'UE à Bruxelles, le 16 octobre 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Emmanuel Macron ne poursuivra pas les négociations sur le prochain budget de l'Union européenne au-delà de décembre si un accord des Vingt-Sept n'est pas trouvé à ce moment-là, a prévenu mercredi l'Élysée à la veille d'un sommet-clé à Bruxelles.

"Il est clair pour le président qu'il ne paraît pas possible d'aller poursuivre cette négociation au-delà de décembre si elle n'aboutit pas à ce moment-là", a dit un conseiller du chef de l'État français à la presse, laissant entendre que les tractations devraient dès lors attendre jusqu'après l'élection présidentielle du printemps en France.

Emmanuel Macron ne peut pas briguer un troisième mandat consécutif lors de ce scrutin, auquel la favorite est, selon les sondages, la candidate eurosceptique du Rassemblement national Marine Le Pen.

Lors d'un précédent sommet européen en octobre, le président sortant avait déjà estimé qu'il serait malvenu de conclure un accord budgétaire trop près de l'élection française.

La France a fustigé dès ce week-end la nouvelle proposition mise sur la table par le président du Conseil européen Antonio Costa, qui inclut plus de 200 milliards d'euros d'économies et une nouvelle taxe sur le secteur numérique pour la période 2028-2034. L'Allemagne a aussi critiqué cette mouture, mais pour des raisons opposées, laissant présager de négociations très âpres.

"Un accord n'est pas une fin en soi"

Les dirigeants des pays de l'UE se retrouvent jeudi 26 et vendredi 27 novembre à Bruxelles pour un nouveau round de discussions sur cette base, dans l'espoir d'avancer vers un accord qui pourrait être conclu lors du sommet européen suivant, prévu les 17 et 18 décembre.

"Un accord n'est pas une fin en soi", a martelé ce mercredi la présidence française, reprochant à la nouvelle proposition "une logique exclusivement centrée sur des coupes qui sont déséquilibrées" et "mal réparties".

Paris estime aussi qu'elle contient "trop d'incertitudes sur la possibilité" de préserver "le niveau actuel" des aides au revenu des agriculteurs, un sujet très sensible en France. "Pas un euro de ce que la France touche aujourd'hui ne doit manquer dans le prochain cadre financier pluriannuel sur la Politique agricole commune (PAC)" , a mis en garde l'Élysée.

S'il a salué l'idée d'une taxe sur le secteur numérique avancée par Antonio Costa, le conseiller d'Emmanuel Macron a toutefois déploré qu'elle ne soit à ce stade que "virtuelle", soumise à un vote à l'unanimité très incertain, et avec un calendrier lui-même peu clair.

Par ailleurs, l'Élysée a fait savoir que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait demandé au président français de le représenter lors du sommet de jeudi et vendredi, lui-même étant retenu en Espagne pour la dernière ligne droite des élections législatives de dimanche.