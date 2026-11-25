Budget de l'UE : Macron hausse le ton à la veille d'un sommet-clé

Le président français Emmanuel Macron (c), lors d'une réunion à l'Élysée avec les représentants des syndicats agricoles français le 25 novembre 2026 ( POOL / Tom Nicholson )

Emmanuel Macron s'est montré ferme mercredi à la veille d'un sommet-clé sur le prochain budget de l'Union européenne, prévenant que la France n'accepterait pas que l'enveloppe pour les agriculteurs baisse d'un seul euro et menaçant de renvoyer les négociations à l'après-présidentielle française faute d'accord d'ici décembre.

"Notre position, elle est sans ambiguïté" et c'est "la condition pour moi première d'un accord possible : c'est que pas un euro ne manque à la PAC (politique agricole commune, NDLR) dans son enveloppe actuelle", a déclaré le président Macron en recevant à l'Élysée les syndicats agricoles français avant d'aller jeudi à Bruxelles.

"La PAC est le premier objectif de la France", a-t-il insisté. Or, "l'enveloppe actuelle de la France, c'est 66,25 milliards" d'euros "de crédits européens", "nous on veut nos 66,25 milliards de crédits européens, les plus lisibles et les plus fléchés possibles", dans le budget pluriannuel pour 2028-2034, a ajouté le président français.

La dernière proposition budgétaire contient une enveloppe dédiée pour la PAC 2028-2034 inférieure au montant de la précédente ainsi qu'une enveloppe libre dans laquelle les États pourront piocher pour abonder différentes politiques, dont l'agriculture mais pas seulement. Ce qui ne génère pas une assez forte "certitude" de pouvoir "reconstituer notre enveloppe", a estimé Emmanuel Macron.

La France a fustigé dès le week-end dernier cette nouvelle proposition de budget mise sur la table par le président du Conseil européen Antonio Costa, qui inclut plus de 200 milliards d'euros d'économies et une nouvelle taxe sur le secteur numérique pour la période 2028-2034. L'Allemagne a aussi critiqué cette mouture, mais pour des raisons opposées, laissant présager des négociations très âpres.

"Grand désarroi"

Les dirigeants des pays de l'UE se retrouvent jeudi à Bruxelles pour un nouveau round de discussions, dans l'espoir d'avancer vers un accord qui pourrait être conclu lors du sommet européen suivant, les 17 et 18 décembre.

Emmanuel Macron a donc mis en scène mercredi son soutien aux agriculteurs, comme pour instaurer un rapport de force dans les négociations.

"On est conscients, avec le gouvernement, de la période extrêmement difficile que vous vivez" et du "grand désarroi" dans beaucoup d'exploitations, a-t-il lancé à leurs représentants.

La FNSEA a trouvé Emmanuel Macron "extrêmement clair" sur sa volonté de "se battre", a dit le président du syndicat dominant, Arnaud Rousseau, à la sortie de la réunion à l'Élysée.

"Nous serons demain à Bruxelles (...) pour redire à la Commission et à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement (...) que l'agriculture ne doit pas être une variable d'ajustement et que dans notre histoire commune européenne, qui est bien chamboulée en ce moment, la PAC a toujours été une colonne vertébrale", a-t-il ajouté.

Menace des tracteurs

La Coordination rurale, deuxième syndicat, s'est elle déclarée "sacrément inquiète car il n'y a pas de volonté de refondre profondément la PAC" afin qu'elle puisse "nous protéger, nous les Français mais aussi les Européens, par un protectionnisme qui soit intelligent", selon les mots de son président Bertrand Venteau.

La Confédération paysanne (3e syndicat) a "répété" au président qu'"il y a certes le budget, mais que fait-on de ce budget ?", a déclaré son porte-parole Stéphane Galais. "Il faut un changement de cap" pour la PAC, qui ne doit pas continuer "sur ce schéma productiviste qui malmène les paysannes et les paysans, la souveraineté alimentaire et la santé des citoyens."

La question agricole est très sensible en France, d'autant plus dans le climat social éruptif de cette fin de mandat d'Emmanuel Macron. Par le passé, les autorités françaises ont pu arracher des concessions européennes sous la pression des manifestations avec des tracteurs.

Au-delà de l'agriculture, Paris trouve insuffisante la copie sur les "ressources propres" dont veut se doter l'UE. Si elle a salué l'idée d'Antonio Costa d'une taxe sur le secteur numérique, la présidence française a déploré, lors d'un échange avec la presse, qu'elle ne soit à ce stade que "virtuelle", soumise à un vote à l'unanimité très incertain, et avec un calendrier peu clair.

Surtout, "il est clair pour le président qu'il ne paraît pas possible d'aller poursuivre cette négociation au-delà de décembre si elle n'aboutit pas à ce moment-là", a dit un conseiller du chef de l'État, laissant entendre que les tractations devraient dès lors attendre jusqu'après l'élection présidentielle du printemps en France.