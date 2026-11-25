Budget de l'UE : Macron hausse le ton à la veille d'un sommet-clé

Le président Emmanuel Macron s'exprime devant des représentants des syndicats agricoles français reçus à l'Élysée, à Paris, le 25 novembre 2026 ( POOL / Tom Nicholson )

Emmanuel Macron s'est montré ferme mercredi à la veille d'un sommet-clé sur le prochain budget de l'Union européenne, prévenant que la France n'accepterait pas que l'enveloppe pour les agriculteurs baisse d'un seul euro, et menaçant de renvoyer les négociations à l'après-présidentielle française faute d'accord d'ici décembre.

"Notre position, elle est sans ambiguïté" et c'est "la condition pour moi première d'un accord possible : c'est que pas un euro ne manque à la PAC (politique agricole commune, NDLR) dans son enveloppe actuelle", a déclaré le président Macron en recevant les syndicats agricoles français avant d'aller jeudi à Bruxelles.

"La PAC est le premier objectif de la France", a-t-il insisté. Or, "l'enveloppe actuelle de la France, c'est 66,25 milliards" d'euros "de crédits européens", "nous on veut nos 66,25 milliards de crédits européens, les plus lisibles et les plus fléchés possibles", dans le budget pluriannuel pour 2028-2034, a ajouté le président français.

La dernière proposition budgétaire contient une enveloppe dédiée pour la PAC 2028-2034 inférieure au montant de la précédente ainsi qu'une enveloppe libre dans laquelle les États pourront piocher pour abonder différentes politiques, dont l'agriculture mais pas seulement. Ce qui ne génère pas une assez forte "certitude" de pouvoir "reconstituer notre enveloppe", a estimé Emmanuel Macron.

La France a fustigé dès le week-end dernier cette nouvelle proposition de budget mise sur la table par le président du Conseil européen Antonio Costa, qui inclut plus de 200 milliards d'euros d'économies et une nouvelle taxe sur le secteur numérique pour la période 2028-2034. L'Allemagne a aussi critiqué cette mouture, mais pour des raisons opposées, laissant présager de négociations très âpres.

"Pas une fin en soi"

Les dirigeants des pays de l'UE se retrouvent jeudi à Bruxelles pour un nouveau round de discussions sur cette base, dans l'espoir d'avancer vers un accord qui pourrait être conclu lors du sommet européen suivant, prévu les 17 et 18 décembre.

Emmanuel Macron a donc mis en scène mercredi son soutien aux agriculteurs, comme pour instaurer un rapport de force dans les négociations.

"On est conscients, avec le gouvernement, de la période extrêmement difficile que vous vivez" et du "grand désarroi" dans beaucoup d'exploitations, a-t-il lancé à leurs représentants. "Et dans un moment où les gens ont parfois tendance à exprimer leur colère en cassant ou autre, je veux saluer l'esprit de responsabilité du monde paysan", qui "n'a pas participé à cette violence", a-t-il ajouté.

Les représentants des syndicats agricoles français ont été reçus par le président Emmanuel Macron (au centre) à l'Élysée, à Paris, le 25 novembre 2026 ( POOL / Tom Nicholson )

La question agricole est en effet très sensible en France, d'autant plus dans le climat social éruptif de cette fin de mandat d'Emmanuel Macron. Par le passé, les autorités françaises ont pu arracher des concessions européennes sous la pression des manifestations avec des tracteurs.

Or, l'enjeu européen est massif pour la France, première bénéficiaire de la PAC avec plus de neuf milliards d'euros reçus par an entre 2023 et 2027.

Au-delà de l'agriculture, Paris trouve insuffisante la copie sur les "ressources propres" dont veut se doter l'UE. Si elle a salué l'idée d'une taxe sur le secteur numérique avancée par Antonio Costa, la présidence française a déploré, lors d'un échange avec la presse, qu'elle ne soit à ce stade que "virtuelle", soumise à un vote à l'unanimité très incertain, et avec un calendrier lui-même peu clair.

"Un accord n'est pas une fin en soi", a martelé l'Élysée, reprochant à la nouvelle proposition "une logique exclusivement centrée sur des coupes qui sont déséquilibrées" et "mal réparties".

Surtout, "il est clair pour le président qu'il ne paraît pas possible d'aller poursuivre cette négociation au-delà de décembre si elle n'aboutit pas à ce moment-là", a dit un conseiller du chef de l'État, laissant entendre que les tractations devraient dès lors attendre jusqu'après l'élection présidentielle du printemps en France.

Emmanuel Macron ne peut pas briguer un troisième mandat consécutif lors de ce scrutin, auquel la favorite est, selon les sondages, la candidate eurosceptique du Rassemblement national Marine Le Pen.