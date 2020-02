Budget de l'UE : la France fait de la PAC sa "priorité absolue"

Le président du Conseil européen propose de baisser le budget de la Politique agricole commune (PAC) de 80 milliards d'euros. Ce à quoi s'oppose fermement la France, première bénéficiaire de la PAC.

Emmanuel Macron au Sommet de l'Élevage, en Auvergne, le 4 octobre 2019. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Les chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent jeudi 20 février à Bruxelles pour un sommet sur le budget à long terme de l'Union européenne, le premier post-Brexit . Les 27 vont devoir s'entendre sur le niveau du budget 2021-2027, de l'ordre de 1.000 milliards d'euros, qui sera de toute façon inférieure au précédent CFP (cadre financier pluriannuel de 2014-2020) et sur sa ventilation (agriculture, aides aux régions les plus défavorisées, lutte contre le changement climatique, numérique...).

Sauf surprise, ce premier tour de piste ne devrait pas déboucher sur un accord, en raison des divergences profondes entre États membres et par le départ du Royaume-Uni, qui était le deuxième contributeur financier après l'Allemagne.

Parmi les sujet sensibles, la baisse sensible du budget de la Politique agricole commune (PAC) . Devant les critiques de certains pays, le président du Conseil européen Charles Michel a récemment un peu renforcé les budgets pour la PAC et la politique de cohésion, mais ces deux domaines accusent toujours une baisse globale de 80 milliards d'euros.

"Le compte n'y est pas"

Pour l'heure, "le compte n'y est pas", estime Paris. La PAC "est une priorité essentielle, absolue", a affirmé mercredi l'Élysée . "Nous avons placé tout en haut de nos priorités" le fait "d'avoir une revalorisation nécessaire" de la PAC, a assuré la présidence française. La France "est loin d'être toute seule car une vingtaine de pays ont exprimé leur attachement à la PAC", a-t-elle encore indiqué.

Cette baisse du budget est souhaitée par quatre pays - surnommés "le groupe des frugaux" (Danemark, Pays-Bas, Autriche, Suède) - qui réclament de nouvelles priorités pour limiter les contributions nationales au budget à 1% du revenu national brut européen.

"La PAC ce n'est pas has-been"

Pour construire une Europe forte, il faut "mettre les moyens. On ne veut pas d'une Europe au rabais, où chacun contribue... mais pas trop", a estimé de son côté jeudi matin sur Europe 1 la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. "La PAC ce n'est pas has-been. C'est une politique clé pour notre souveraineté. Aucune puissance au monde n'imagine importer sa nourriture", a affirmé Amélie de Montchalin.

"Un pays qui importe sa nourriture, c'est un pays qui dépend de quelqu'un d'autre, et donc qu'on peut manipuler, qu'on peut tenir. C'est le discours que nous tenons avec le gouvernement, et on n'est pas tous seuls. 20 pays en Europe souhaitent une PAC forte", a-t-elle insisté.

Le dossier de la PAC est politiquement sensible pour Emmanuel Macron, qui doit inaugurer samedi le salon de l'agriculture à Paris, dans un contexte de crise identitaire du monde paysan.