Budget : Coquerel (LFI) voit des "marges de manoeuvre" pour les oppositions

Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Éric Coquerel (LFI) a critiqué lundi le budget "pas à la hauteur" présenté par le gouvernement, tout en identifiant des "marges de manoeuvre" pour les oppositions lors des débats parlementaires.

Il a notamment jugé possible d'obtenir un maintien de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le gouvernement prévoit une suppression progressive, ainsi que la mise en place d'une taxe sur les "superprofits", lors d'une conférence de presse.

"Je suis opposé à ce budget", a déclaré M. Coquerel, dans la foulée de la présentation par l'exécutif des textes budgétaires pour 2023. "Mais tout ce qu'on pourra gagner on le fera, même si c'est des compromis avec le gouvernement, parce que si ça va pour l'intérêt général on le fera".

Dans le contexte de majorité relative des macronistes, "j'ai du mal à penser que ce sera du tout ou rien, je pense qu'on a des marges de manoeuvre", a-t-il expliqué, "le gouvernement étant obligé d'accepter certains amendements de l'opposition à partir du moment où celle-ci sera rassemblée".

Citant le cas de la CVAE, il a jugé "pas complètement impossible" que les oppositions puissent s'entendre "avec une partie de la majorité" pour revenir sur sa suppression progressive.

Concernant la possibilité de taxer les "superprofits", M. Coquerel a assuré que le gouvernement, y compris le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, avait "à plusieurs reprises fait des ouvertures", lors de rencontres avec des députés.

Le député Insoumis a fustigé des dépenses prévues qui "sont largement insuffisantes face à la situation écologique et sociale" et pas "à la hauteur" des besoins du pays. Mais il a jugé possible pour les oppositions d'obtenir des mesures sur le volet dépenses du budget.

"Le moment budgétaire que nous abordons (...) ne sera pas le même selon qu'Emmanuel Macron décide ou pas par amendement d'accroître l'âge légal de départ à la retraite" dans le budget de la Sécu par un amendement, a toutefois mis en garde Éric Coquerel.

Un tel amendement serait battu parce que l'exécutif "aura bien du mal à trouver une majorité à l'Assemblée sur cette question et qu'il se promet une mobilisation sociale absolument historique s'il essaye de procéder ainsi", a-t-il jugé.