Budget 2027 : les indemnités pour affections de longue durée bientôt imposées à 100% ?

Photographie prise au Sénat, le 27 octobre 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le gouvernement espère réaliser près d'un milliard d'euros d'économies.

Le Sénat s'est prononcé ce lundi 23 novembre pour soumettre intégralement à l'impôt sur le revenu les indemnités perçues au titre des affections de longue durée (ALD), malgré l'opposition de la gauche, du RN et d'une partie du camp gouvernemental.

Saisie en première lecture du budget de l’État pour 2027, la chambre haute a adopté un amendement en ce sens soutenu par Les Républicains et les centristes, avec un avis "de sagesse" (ni opposition ni approbation) du ministre des Comptes publics David Amiel. Il faudra encore que la mesure figure dans la copie budgétaire finale pour entrer en vigueur.

Le texte initial du gouvernement prévoit déjà d' assujettir à l'impôt sur le revenu la moitié des indemnités perçues au titre des affections de longue durée , des maladies chroniques parmi lesquelles certaines pathologies graves comme le diabète ou le cancer.

Il propose aussi de mettre fin à une exonération partielle d'impôt pour des indemnités journalières aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Avec des économies espérées autour d'un milliard d'euros .

La droite et le groupe Union centriste, qui forment la majorité sénatoriale, en ont pris argument pour faire adopter un amendement proposant d'aller plus loin sur les ALD, et de soumettre à l'impôt sur le revenu l'intégralité des indemnités perçues à ce titre.

"Une honte"

"Si les risques couverts présentent des différences, celles-ci ne justifient pas que les indemnités" pour maladies professionnelles "soient davantage imposées" que les autres, souligne la rapporteure générale du budget Christine Lavarde (LR), qui a défendu l'amendement au nom de la commission.

Un amendement "dégueulasse" , a rétorqué le chef des sénateurs socialistes Patrick Kanner critiquant une "manœuvre fiscale" et "une honte vis-à-vis des Français les plus défavorisés sur le plan médical" .Son homologue du groupe RN-UDR, Edwige Diaz, a jugé la mesure "inacceptable".

Président du groupe RDPI, qui accueille les sénateurs Renaissance, Xavier Iacovelli s'est dit à titre "personnel" opposé à l'amendement comme à la proposition initiale du gouvernement, l'estimant trop brutale. Son groupe s'est divisé entre pour et contre, et l'essentiel des sénateurs Horizons, du parti d'Édouard Philippe, ont aussi voté contre.

Créé en 1945, le dispositif affections longue durée vise à alléger la charge financière des malades, en les exonérant du ticket modérateur normalement remboursé par la complémentaire santé.

En raison du vieillissement de la population, d'une hausse de la prévalence des maladies chroniques et du coût des traitements, les dépenses liées aux ALD progressent vite : de 8,2 milliards d'euros (+72% en euros courants), alors que la liste des pathologies prises en charge est restée stable.