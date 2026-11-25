Budget 2027 : le Sénat renonce finalement à supprimer l'abattement fiscal des retraités, mais le rabote

Les sénateurs avaient déjà refusé de voter la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation la semaine dernière. La suppression de l'abattement fiscal était vu comme la compensation de ce vote.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Un manque à gagner de 1,5 milliard d'euros pour les finances publiques : les sénateurs ont finalement renoncé mardi 24 novembre à supprimer l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités, choisissant de simplement en abaisser le plafond à 1.000 euros au lieu de 4.439 euros.

La question de l'effort des retraités dans les économies nécessaires l'année prochaine pour tenir le déficit public est l'un des points clés des débats sur le projet de budget pour 2027. Le gouvernement entend faire contribuer les retraités à hauteur de 5,5 milliards d'euros, et avait proposé aux parlementaires deux leviers distincts : la désindexation de certaines retraites sur l'inflation, et la réforme de l'abattement de 10 % appliqué aux pensions de retraite pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Actuellement, cet abattement est plafonné à 4.439 euros. Dans son projet de loi de finances initial, le gouvernement proposait de réduire ce plafond à 3.000 euros, une mesure devant rapporter 1,4 milliard d'euros. Un amendement allant plus loin, en l'abaissant à 1.000 euros, a finalement été adopté par la chambre haute, par 175 voix contre 161. Il a été soutenu par la majorité des sénateurs Les Républicains, du groupe centriste, et l'intégralité du groupe macroniste.

Mais cette solution a été jugée insuffisante par le ministre des Comptes publics David Amiel, compte tenu des précédents votes des sénateurs. Il a déclaré que le travail devrait "se poursuivre".

Le gouvernement avait apporté son soutien à une proposition de la rapporteure générale du Budget Christine Lavarde (LR), visant à supprimer entièrement cette niche fiscale. Cette suppression était présentée comme la contrepartie de l'indexation complète des pensions de retraite sur l'inflation , votée la semaine dernière par le Sénat dans le budget de la Sécurité sociale.

Selon Christine Lavarde, la suppression totale de cette niche fiscale permettrait davantage de justice fiscale que la non-indexation partielle des retraites, puisque les retraités les plus modestes ne paient pas d'impôt sur le revenu et ne bénéficient donc pas de cet abattement. Mais son amendement a finalement été rejeté lors d'un vote à main levée.

Le retour de la désindexation ?

Le sénateur Horizons Emmanuel Capus a fait savoir que son groupe avait voté "unanimement" contre "l'augmentation des impôts proposée" par la rapporteure, défendant plutôt une "baisse de la dépense publique".

La suppression de l'abattement "concerne les retraités qui paient des impôts et donc justement, ceux qui ont travaillé toute leur vie", a abondé Sylvie Josserand (RN).

La gauche s'est elle inquiétée que cette suppression ne fasse entrer des retraités dans l'impôt, même si Christine Lavarde a assuré que son amendement permettait de l'éviter.

Selon le cabinet du ministre, le plafonnement adopté par les sénateurs représente un manque à gagner de 1,5 milliard d'euros par rapport à la suppression totale de l'abattement.

"S'il n'y a pas de suppression de l'abattement, on ne peut pas avoir d'indexation à 100 % des pensions de retraite sur l'inflation", a prévenu David Amiel.

La partie du projet de budget portant sur les "recettes" est en discussion au Sénat jusqu'à la fin de la semaine.

Mardi, les sénateurs ont également voté en faveur de la création d'un prêt à taux zéro "parentalité" pour la construction ou l'acquisition d'un logement, ouvert aux ménages ayant un enfant à naître ou un enfant à charge de moins de trois ans, sous condition de ressources.