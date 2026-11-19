Budget 2026 : le Sénat adopte en première lecture le projet de loi de fin de gestion

Photographie prise au Sénat, le 27 octobre 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le déficit public a été révisé à 5,4% du PIB pour 2026, contre 5% prévu dans la loi de finances.

Le Sénat a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi en première lecture le projet de loi de fin de gestion (PLFG) pour 2026, un texte technique qui procède aux derniers ajustements budgétaires de l'année.

Examiné en parallèle des projets de budgets pour 2027, il prévoit notamment des ouvertures de crédits pour faire face aux conséquences de plusieurs crises, liées à la sécheresse ou à la guerre au Moyen-Orient.

Rejeté à l'Assemblée nationale en première lecture, il a été soutenu au Sénat avec 228 voix contre 109, la gauche s'y opposant. Députés et sénateurs tenteront de trouver un accord ce vendredi soir lors d'une commission mixte paritaire (CMP).

Ce texte très technique destiné à clôturer l'exécution budgétaire de l'année n'est pas aussi abrasif pour les oppositions que le projet de budget pour l'année prochaine : il a ainsi été adopté sans 49.3 ces trois dernières années, le gouvernement acceptant quelques concessions en échange de la clémence de certains groupes politiques.

Plusieurs sources parlementaires espèrent d'ailleurs l'annonce de mesures gouvernementales en ce sens, qui pourraient satisfaire une partie du Parlement et ouvrir la voie à l'adoption définitive de ce texte dès la semaine prochaine.

Le Sénat sceptique sur les prévisions de croissance

Le ministre de l'Action et des Comptes publics David Amiel a défendu devant les sénateurs "des crédits supplémentaires essentiels et indispensables" pour "répondre aux besoins inévitables constatés", citant notamment des enveloppes pour financer les armées ou encore les aides face à la crise énergétique en faveur des transporteurs routiers et des pêcheurs.

Le texte décline aussi une partie du plan de relance de l'agriculture, annoncé à la rentrée.

Le Sénat, dominé par la droite, a souhaité y imprimer quelques marqueurs, notamment une enveloppe supplémentaire pour la gendarmerie, destinée à lancer une commande d'hélicoptères, avec l'accord du gouvernement. Ou encore quelques millions pour l'arrachage des vignes, la lutte contre les insectes ravageurs ou les investissements de la douane en outre-mer.

L'examen de ce texte a suscité le scepticisme d'une bonne partie de l'hémicycle sur les hypothèses macroéconomiques retenues par le gouvernement, notamment une prévision de croissance à 0,5 % en 2026, jugée irréaliste.

"Ce PLFG finalement acte trois choses : les comptes dérapent, aucun effort n'est fait pour les redresser et le gouvernement gère au fil de l'eau en tenant le Parlement à l'écart", a tancé la rapporteure générale du Budget, Christine Lavarde (Les Républicains), citant notamment les gels et annulations de crédits pris au cours de l'année pour réagir notamment à la crise de l'énergie.

Le PLFG atterrit par ailleurs à un déficit public de 5,4 % du PIB en 2026, en grande détérioration par rapport à la cible initiale fixée à 5 %.