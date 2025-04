Budget 2026 : le discours de François Bayrou est une "opération de communication", dénonce les syndicats

La patronne de la CGT propose de "taxer le patrimoine", "taxer les dividendes et le capital", "augmenter les impôts pour les plus aisés, alors que le gouvernement refuse d'augmenter les impôts.

Sophie Binet à Paris, le 4 février 2025. ( AFP / XAVIER GALIANA )

"Seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée". François Bayrou a présenté mardi 15 avril aux Français un sombre diagnostic sur la dette et les finances publiques, promettant de présenter des rémèdes cet été. La conférence de presse du Premier ministre était une "opération de communication", a tranché la leader de la CGT, Sophie Binet, qui a déploré, comme d'autres syndicats, le refus du gouvernement de revoir la fiscalité.

Le Premier ministre a réuni mardi, pendant plus de deux heures, plusieurs membres de son gouvernement ainsi que des parlementaires, des représentants d'organismes de sécurité sociale ou encore syndicaux pour les sensibiliser à l'état des finances publiques en vue de l'élaboration du prochain budget .

"On nous a invités à assister à l'opération de communication du gouvernement", a dénoncé Sophie Binet, estimant que

François Hommeril (CFE-CGC) a aussi pointé qualifié la rencontre d'"opération de communication" avec un discours "un peu pleurnichard" .

"Il faut prendre l'argent là où il est"

De son côté, la patronne de la CFDT, Marylise Léon, a déploré "une vision comptable" du gouvernement, estimant qu' "on ne fait pas un budget uniquement avec un tableur Excel" .

"Le message qu'on passe au gouvernement et au Premier ministre, c'est de dire : 'Sortez de vos dogmes, sortez de vos idées reçues. Arrêtez de nous dire, on ne touche pas à l'impôt' . Il faut un impôt plus juste en France, sinon on ne résoudra pas l'équation", a ajouté la responsable du premier syndicat français.

Un constat partagé par Sophie Binet qui estime que "pour trouver de l'argent pour rétablir nos finances publiques, il faut prendre l'argent là où il est, et c'est ce que refuse de faire le gouvernement" .

La numéro un de la CGT a cité notamment la possibilité de " taxer le patrimoine", "taxer les dividendes et le capital", "augmenter les impôts pour les plus aisés , qui ont très largement bénéficié des largesses de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron".

À défaut de résoudre l'équation immédiatement, François Bayrou a souhaité alerter les Français sur le "piège" de la dette qui menace "la survie de notre pays" et promis des réponses d'ici le 14 juillet en écartant déjà la piste d'augmentation des impôts, mais refusant de détailler des pistes concrètes.