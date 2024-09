Budget 2025: Eric Coquerel et Charles de Courson à Matignon pour réclamer les lettres-plafonds

Le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel (c) s'adresse à la presse avant de se rendre à l'hôtel Matignon, le 17 septembre 2024 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, a annoncé à l'AFP qu'il se rendrait à Matignon mardi pour y réclamer les lettres-plafonds fixant les crédits des ministères dans le cadre du projet de budget 2025.

M. Coquerel a expliqué qu'il comptait y aller à 12H30 (10H30 GMT), accompagné du rapporteur général de la Commission, Charles de Courson.

Le Premier ministre Michel Barnier a expliqué dans un courrier adressé "très tard" lundi soir à M. Coquerel que le budget serait "construit sur la base de ces lettres-plafonds", arrêtées par le gouvernement sortant et communiquées aux ministères le 20 août, a expliqué le député LFI dans un communiqué transmis à l'AFP.

Dans cette lettre, le chef de gouvernement promet de lui communiquer pour la fin de la semaine "une version provisoire" du "tiré à part", rapport récapitulant le montant des crédits par mission et les orientations générales du budget, élaboré sur base de ces lettres-plafonds et dont la transmission était normalement prévue avant le 15 juillet.

La dissolution de l'Assemblée suivie d'élections législatives anticipées, puis la nomination d'un nouveau Premier ministre sur le tard début septembre ont toutefois fortement resserré le calendrier pour présenter le budget.

"Je considère donc que mon devoir n'est pas d'attendre une semaine de plus pour obtenir un document sur la base de travail du budget envoyée dans les ministères depuis près d'un mois! J'irai donc (...) à Matignon pour les obtenir", a indiqué Eric Coquerel.

Michel Barnier, qui doit présenter sa feuille de route dans une déclaration de politique générale "début octobre", envisage de présenter son projet de budget devant l'Assemblée nationale le 9 octobre, au lieu du 1er, comme le recommande la loi organique.

"Nous avons déjà deux mois de retard" sur le calendrier prévu par la loi organique, "on nous promet un retard de huit jours pour déposer le budget, ce avec quoi je ne suis pas d accord", a prévenu Eric Coquerel.

Début septembre, Éric Coquerel et Charles de Courson, ainsi que leurs homologues au Sénat, avaient obtenu du ministère de l'Économie et des Finances un certain nombre de documents relatifs à la préparation du projet de budget pour 2025, appelé projet de loi de finances (PLF).

Parmi ceux-ci figurait une note du Trésor prévenant d'un risque de dérapage du déficit public à 5,6% du PIB en 2024 et à 6,2% en 2025, à politique inchangée.