Budget 2024: les chambres de commerce mécontentes de la baisse de leurs ressources

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) s'insurgent jeudi contre la baisse de 25 millions d'euros de leurs ressources en 2024, prévue dans le projet de budget, et appellent les parlementaires à la rescousse.

Le projet de loi de finances (PLF), présenté mercredi, prévoit un versement de 500 millions d'euros à CCI France l'an prochain, contre 525 cette année, le tout s'inscrivant dans une "trajectoire de baisse progressive échelonnée jusqu'en 2027", d'une centaine de millions d'euros, craignent-elles.

Cette baisse de ressources, qui s'appliquera aussi aux chambres des métiers et de l'artisanat (CMA), vise à "tirer les conséquences des transferts de compétences mis en oeuvre lors du précédent quinquennat et inciter les chambres à intensifier leur efficience", note Bercy dans ses documents budgétaires.

"Notre financement public a déjà été réduit de plus de 60% en 10 ans, imposant une réduction de 40% de nos effectifs", remarque Alain Di Crescenzo, président de CCI France, dans un communiqué, assurant que "la nouvelle baisse obligerait à nous séparer de plus de 1.500 collaborateurs".

Les TPE-PME "voient les crises se succéder d'année en année", avec "des perspectives inflationnistes et de croissance molle", et "elles n'ont jamais eu autant besoin d'accompagnement", au moment où "elles s'engagent dans le grand défi des transitions écologiques et numériques", précise le communiqué.

Les CCI appellent ainsi l'Etat à ne pas "fragiliser la dynamique du premier réseau public de soutien à l'entreprise" en France, soulignant qu'elles "accompagnent chaque année 419.000 porteurs de projet, soutiennent 593.000 entreprises, forment 400.000 jeunes et adultes, et gèrent 500 infrastructures pour développer l'attractivité des territoires".

"Mesdames et Messieurs les parlementaires, soutenez celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour l'économie de vos territoires", déclare M. Di Crescenzo, un appel aux députés à modifier la ressource des CCI par voie d'amendement lors de la discussion parlementaire du budget.

Selon une enquête Opinionway menée en 2022, citée dans le communiqué, les CCI "ont créé a minima 2,5 milliards d'euros de valeur en 2022, pour une taxe affectée de 525 millions d'euros: pour 1 euro de taxe perçu, c'est plus de 5 euros de création de valeur pour la France".