Budget 2024: le Haut Conseil des finances publiques moins "optimiste" que le gouvernement sur la croissance et le déficit

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a jugé mercredi "élevée" la prévision de croissance de 1,4% sur laquelle s'appuie le gouvernement pour construire son budget 2024, et estimé "optimiste" la prévision de déficit public qui selon l'exécutif atteindrait 4,4% du PIB en 2024.

Il juge en revanche "plausible" la prévision d'inflation faite par le gouvernement à +2,6% en 2024, après 4,9% cette année.

Quant aux dépenses publiques, elles "risquent de s'avérer plus élevées que prévu, notamment s'agissant du coût des dispositifs énergétiques et des dépenses de santé", s'inquiète le HCFP dans son avis relatif aux projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale (PLF et PLFSS).

Cet organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes remarque que le consensus des économistes (+0,8%) et des organismes qu'il a consultés est inférieur aux attentes du gouvernement en matière de croissance. L'OCDE et la Commission européenne prévoient 1,2%, la Banque de France 0,9% et l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 0,8%, rappelle-t-il.

Il pointe en outre "les incertitudes importantes qui entourent l'analyse de la situation économique, du fait en particulier des difficultés actuelles à comprendre de nombreux comportements" comme le haut niveau du taux d'épargne ou la faiblesse de la productivité.

Le Haut Conseil juge "un peu surestimées" les prévisions de recettes pour 2024, selon lui tirées vers le haut par l'optimisme des projections de croissance et des "hypothèses favorables" sur le rendement de certains impôts tels que la TVA.

Quant aux dépenses, "en dépit de l'extinction des mesures de soutien" à l'économie liées à la pandémie de Covid et aux conséquences de la guerre en Ukraine, il remarque qu'elles progresseront davantage en 2024 que recommandé par l'Union européenne.

Après avoir baissé de 111,8% du PIB en 2022 à 109,7% cette année "grâce à une croissance inhabituellement forte du PIB en valeur", la dette publique devrait rester à ce niveau "élevé" en 2024.

"La stabilisation attendue en 2024 du ratio de dette est fragile, puisqu'elle s'appuie sur des prévisions optimistes de croissance et de dépenses", juge le Haut Conseil.

"La soutenabilité à moyen terme des finances publiques continue donc à appeler la plus grande vigilance", souligne le HCFP, pour qui la France doit revenir "à des niveaux de dette (lui) permettant de disposer de marges de manoeuvre suffisantes" pour affronter "des chocs macroéconomiques ou financiers" et les dépenses liées à la transition écologique.