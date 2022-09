Budget 2023: pas d'ouvertures du côté du gouvernement selon les oppositions

La plupart des oppositions ont jugé mardi que le gouvernement n'avait pas l'intention de tenir compte de leurs propositions dans le budget pour 2023, à l'issue d'une réunion à Bercy avec des représentants des parlementaires.

"C'est un coup de comm'", a estimé après ce premier rendez-vous le député Insoumis Eric Coquerel, président de la Commission des Finances, qui ne croit pas "qu'après la réunion d'aujourd'hui, le budget va évoluer d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui était prévu".

Selon M. Coquerel, les ministres de l'Economie Bruno Le Maire et des Comptes Publics Gabriel Attal ont présenté aux représentants des commissions des Finances de l'Assemblée et du Sénat des prévisions dégradées de croissance et d'inflation "qui ne sont toujours pas réalistes".

"En termes d'ambiance, c'était correct, convivial, respectueux", a estimé la députée socialiste Christine Pires-Beaune. Mais il n'y a "aucune main tendue à la gauche" et "toujours une fin de non recevoir sur une taxation des superprofits", a-t-elle déploré.

"Le gouvernement ne donne pas le sentiment d'écouter nos propositions, comme le plan Marshall de la rénovation thermique que nous réclamons", a regretté de son côté la députée écologiste Eva Sas.

"La seule ouverture semble encore vers LR", a-t-elle ajouté, évoquant "une évolution possible sur les droits de succession, dans le sens souhaité" par Les Républicains.

Le député RN Franck Allisio a ironisé sur ce sujet, estimant que le gouvernement "fait mine de laisser une fenêtre ouverte pour une réforme des droits de succession" et "que ce serait un geste en direction des Républicains, alors que ça fait partie du programme de Macron!". "Si certains attendent que le gouvernement leur fasse du pied, ce n'est pas notre cas", a-t-il ajouté.

"Il n'y aura rien dans le projet de loi de finances" sur les droits de succession "mais une porte ouverte existe et il appartient aux parlementaires de se saisir de ce sujet", a estimé de son côté la députée LR Véronique Louwagie, jugeant "prématuré de tirer des enseignements" de ce premier d'une série de quatre rendez-vous donnés par Bercy aux parlementaires.

Les trois prochains sont fixés les 15, 20 et 21 septembre.

LFI, LR et le RN ont déjà prévenu qu'ils ne voteraient pas le projet de budget pour 2023, dont l'examen au Parlement à l'automne s'annonce houleux.