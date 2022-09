Budget 2023: les députés avancent de premières pistes de réduction des dépenses publiques

Exonérations, fin des subventions aux activités polluantes: trois députés chargés de trouver des pistes de réduction des dépenses publiques ont avancé mardi de premières propositions dans une tribune publiée sur le site de La Revue parlementaire.

"En amont du PLF (projet de loi de finances pour 2023), il s'agit d'ouvrir le débat et de dégager un consensus sur des politiques publiques que tous s'accordent à trouver mal menées", écrivent les parlementaires du groupe Renaissance Daniel Labaronne, Charles Sitzenstuhl et Mathieu Lefèvre.

Les trois députés prennent l'exemple des exonérations fiscales et sociales adossées aux zonages territoriaux.

"Zones de revitalisation rurale (ZRR), zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV), zones de revitalisation des commerces en centre-ville (ZorCoMir)... Chaque parlementaire a voulu son zonage, ce qui fait qu'aujourd'hui la moitié des communes de France entre dans au moins un dispositif de zonage", soulignent-ils.

Or "l'administration a évalué le dispositif des exonérations zonées et conclu à son absence d'effet sur le maintien des entreprises dans un territoire et l'emploi", ajoutent-ils.

Sur ces dispositifs de zonage, "ce sont 600 millions d'euros de dépense fiscale qui pourraient être revus".

"De même, mettons fin aux dépenses fiscales qui subventionnent les activités polluantes", suggèrent les députés, sans chiffrer le montant d'économies que cela pourrait représenter.

Sollicité par l'AFP, Daniel Labaronne a évoqué d'autres pistes de travail pour le PLF 2023. Il propose notamment d'instaurer un "taux majoré" de crédit d'impôt recherche sur les dépenses qui contribuent à la transition énergétique et un taux minoré pour les dépenses moins "vertes".

L'élu d'Indre-et-Loire suggère également de s'attaquer aux niches fiscales, dont le nombre de bénéficiaires est inconnu, mais ne se donne pas d'objectif chiffré de réduction des dépenses publiques dans le cadre du PLF 2023.

La mission parlementaire de réduction des dépenses publiques, demandée cet été par le ministre des Finances Bruno Le Maire, doit rendre ses conclusions d'ici la fin du mois. Elle peine toutefois à s'élargir au-delà des partis du camp présidentiel (Renaissance, Horizons et Agir).

Au-delà du PLF 2023, la mission doit esquisser à plus long terme une "nouvelle méthode" pour diminuer les dépenses publiques.

"Le point faible des processus d'amélioration de la performance en France se situe dans la traduction d'évaluations - nombreuses et de bonne qualité - en décisions concrètes", regrettent les trois députés.

"Nous proposons de recréer ce lien et de redonner au Parlement la plénitude de ses fonctions d'évaluation et de contrôle de l'action publique", concluent-ils.

Parmi les plafonds de dépenses octroyés à chaque ministère pour 2023, seuls ceux des Anciens combattants (-200 millions d'euros) et de l'Economie (-500 millions) sont abaissés par rapport à 2022.

Et les crédits du plan de relance post-Covid seront réduits plus franchement (-8,6 milliards), selon un document dévoilé en août par le gouvernement.

parl-dga-alb/mdz/rhl