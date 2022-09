Budget 2023: le gouvernement va créer 5.900 places d'hébergement pour réfugiés et demandeurs d'asile

Le gouvernement va créer 5.900 places d'hébergement dédiées aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans différents centres d'accueil et d'hébergement d'urgence, selon le projet de budget 2023 dévoilé lundi, qui prévoit une hausse de 6% de l'enveloppe "immigration, asile et intégration".

Les crédits de cette mission progressent de 113 millions d'euros par rapport à 2022 pour atteindre 2,01 milliards d'euros et doivent notamment permettre l'ouverture de 2.500 places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, selon les documents budgétaires de Bercy.

Cela représente une forte accélération comparé à 2022, lorsque 900 places d'hébergement supplémentaires ont été créées.

"Des moyens importants sont consacrés à l'ouverture de places d'hébergement pour les réfugiés, avec + 1.000 places en centres provisoires d'hébergement (CPH)", écrit Bercy dans ce document. "En outre, 900 places seront créées dans le dispositif d'hébergement d'urgence (HUDA) en Outre-mer, 1.500 places en centres d'accueil et d'examen des situations (CAES) et 2.500 places en centres d'accueil pour demandeur d'asile en attente d'une décision de l'Ofpra", organe chargé d'attribuer le statut de réfugié.

Ces nouvelles ouvertures interviendront après une année 2022 marquée par la crise des réfugiés ukrainiens, dont plus de 100.000 ont été accueillis en France depuis mars.

Le gouvernement rappelle dans son projet de budget 2023 que "près de 30.000 places d'hébergement ont été créées en faveur des demandeurs d'asile et des réfugiés" depuis 2017 et le premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Par ailleurs, le projet de loi de finances (PLF) "consolide la dynamique engagée" en matière de lutte contre l'immigration clandestine, avec "la poursuite d'un plan ambitieux d'ouverture de places en centres de rétention administrative (CRA)", où sont enfermés les immigrés en situation irrégulière dans l'attente de leur expulsion.

Le gouvernement va aussi consacrer dix millions d'euros à "l'externalisation de certaines tâches en CRA, permettant ainsi de libérer des postes actuellement occupés par des fonctionnaires de police pour les redéployer sur des missions régaliennes", selon le document de Bercy.