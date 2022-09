Budget 2023: l'Etat va muscler sa capacité de conseil interne, un "premier signal" pour le sénateur Bazin

Six mois après un rapport critique sur son recours aux cabinets de conseil, l'Etat prévoit de muscler sa capacité de conseil en interne en 2023, un "premier signal" salué jeudi par un des auteurs du rapport, le sénateur Arnaud Bazin.

Dans le cadre du projet de budget pour 2023, vingt-deux postes seront créés l'an prochain au sein de la Direction interministérielle de la Transformation publique (DITP), a indiqué cette semaine le ministère de la Fonction publique.

Ces nouveaux postes visent notamment à "poursuivre la montée en puissance de la capacité de conseil interne de l'Etat", précise-t-on de même source.

Dix d'entre eux seront ainsi dédiés au conseil en stratégie et organisation, et cinq postes de conseillers sont créés autour du design et des sciences comportementales, ajoute l'entourage du ministre.

Actuellement, la DITP compte "plus de 80 experts et consultants", affirme-t-elle sur son site.

Reçu jeudi matin par le ministre Stanislas Guerini, Arnaud Bazin (Les Républicains), qui avait qualifié en mars le recours par l'Etat aux cabinets de conseil de "phénomène tentaculaire", a jugé que le renforcement de la capacité interne de conseil de l'Etat était "un premier signal".

Mais quinze postes "ne vont pas couvrir les besoins de l'Etat" en la matière, a-t-il aussitôt nuancé auprès de l'AFP.

Arnaud Bazin et sa collègue du groupe CRCE à majorité communiste Eliane Assassi ont échangé jeudi avec le ministre autour de la proposition de loi qu'ils ont déposée au Sénat pour mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil.

Le texte doit être examiné au Palais du Luxembourg à la mi-octobre.

Même si aucune date n'a été donnée pour son examen à l'Assemblée nationale, Stanislas Guerini "a réitéré sa volonté de voir cette proposition de loi votée dans un délai raisonnable", a expliqué M. Bazin.

Le ministère confirme de son côté sa "volonté de travailler avec les sénateurs pour trouver des voies de renforcer l'Etat".

M. Guerini doit aussi s'entretenir vendredi matin le patron de la Fédération Syntec, qui représente notamment les spécialistes du conseil.