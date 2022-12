Budget 2022: trois milliards d'euros de recettes supplémentaires (Attal)

Grâce aux créations d'emplois de l'économie française, les recettes fiscales seront supérieures de 3 milliards d'euros aux prévisions en 2022, a annoncé le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal dans une interview au Figaro de vendredi.

"Sur 2022, nous aurons des recettes fiscales supérieures de 3 milliards d'euros aux prévisions. Avec 450.000 emplois nets créés cette année, nous encaisserons 9 milliards d'euros de cotisations sociales et de CSG supplémentaires", a déclaré le ministre au quotidien.

Interrogé sur 7 milliards de dépenses supplémentaires inscrites au budget 2023 au cours du débat budgétaire au parlement cet automne, Gabriel Attal a justifié: "Si on n'engageait pas ces moyens pour protéger nos entreprises et emplois, on dépenserait le double ou le triple dans les années à venir en assurance-chômage ou en accompagnement des entreprises en faillite".

Gabriel Attal annonce par ailleurs sa volonté d'intensifier la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Sa "première priorité" sera l'assurance-maladie.

"Sur ce sujet, j'ai un objectif clair: je veux doubler le recouvrement de la fraude dès 2024, de 250 millions d'euros aujourd'hui à 500 millions par an", a expliqué le ministre qui estime encore que le travail au noir "représente un manque à gagner de 5 à 7 milliards d'euros, soit plus que le budget annuel du ministère de la Culture".

Pour le ministre chargé du budget, "il faut améliorer massivement nos outils, effectuer davantage de contrôles et de croisement de données".

"J'annonce la création en 2023 de 450 postes de cyberenquêteurs dans les caisses de Sécurité sociale", a poursuivi Gabriel Attal.