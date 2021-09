Budget 2022: le gouvernement va créer 800 places d'hébergement pour les réfugiés "vulnérables"

Le gouvernement va créer 800 nouvelles places d'hébergement dédiées aux réfugiés "les plus vulnérables", selon le projet de budget 2022 dévoilé mercredi qui prévoit une hausse de 3% de l'enveloppe "immigration, asile et intégration".

Les crédits de cette mission progressent de 58 millions d'euros par rapport à 2021 pour atteindre 1,90 milliard d'euros (1,84 en 2021), selon le projet de loi de finances (PLF) adopté en Conseil des ministres.

A cette hausse s'ajoute une enveloppe de 16 millions au titre de la mission "Plan de relance", est-il précisé dans le texte.

"800 places de centres provisoires d'hébergement (CPH) seront créées temporairement sur la mission +Plan de relance+ pour améliorer la prise en charge des réfugiés les plus vulnérables", stipule le document.

"L'Etat poursuit son effort sur les places en CPH, dont 8.800 sont déjà ouvertes et qui servent de sas aux personnes les plus éloignées des dispositifs, pour les accompagner vers l'autonomie", a commenté auprès de l'AFP Didier Leschi, patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), qui pilote cette prise en charge.

Toutefois, les CPH concernent les personnes qui ont déjà obtenu une protection de la France, a-t-il ajouté, "or, notre enjeu aujourd'hui c'est surtout de faire sortir ces personnes des hébergements d'urgence (financés par l'Etat) pour les faire accéder au logement".

Le PLF 2022 prévoit en outre que 1.500 places dans des centres d'accueil et d'examen des situations (Caes), ainsi que 3.400 places de centres d'accueil des demandeurs d'asile (Cada) "pourront être ouvertes à la mi-année si l'évolution des dépenses d'allocation aux demandeurs d'asile, dont le niveau demeure soumis à des aléas, n'excède pas les prévisions".

Par ailleurs, 6 millions d'euros seront consacrés "à l'externalisation" de certaines tâches dévolues aux policiers dans les centres de rétention administrative (CRA), où sont placés les étrangers en attente de leur expulsion, afin de "libérer des postes" et "les redéployer sur d'autres missions régaliennes de terrain".

Cela pourrait permettre, à la fin 2022, un "gain" de 40 policiers sur le terrain, 140 après 2023, a précisé à l'AFP le ministère de l'Intérieur, soulignant que les missions confiées à des prestataires iront de l'accueil et l'accompagnement du retenu à l'accueil du public, en passant par le gardiennage du site ou l'encadrement des activités de loisirs.

Le budget immigration est en hausse continue depuis le début du quinquennat: +22% en 2018, +12% en 2019, +8% en 2020, +2% en 2021.