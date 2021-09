Budget 2022 : l'Education nationale voit son budget augmenter mais perd des postes

L'Education nationale, premier poste du budget de l'Etat (56,5 milliards d'euros), va bénéficier en 2022 d'une rallonge de 1,7 milliard d'euros avec un coup de pouce donné aux salaires, mais perdra dans le même temps 175 postes.

Cette hausse de moyens intègre une enveloppe de 700 millions d'euros dédiée à la "revalorisation de l'ensemble des personnels", notamment pour améliorer l'attractivité des débuts et milieux de carrières alors que les enseignants français figurent parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE.

Dans le détail, 100 des 700 millions d'euros permettront la montée en puissance des mesures déjà décidées, il y aura également 400 millions pour mettre en oeuvre les nouveaux engagements et 200 millions d'euros pour l'action sociale, avait détaillé le ministère fin mai lors des conclusions du Grenelle de l'éducation.

L'enveloppe permet pour 2022 "une augmentation allant de 57 euros net mensuels pour les néo-titulaires ayant une à deux années d'ancienneté à 29 euros net par mois pour les enseignants ayant de 14 à 22 années de carrière", avaient précisé plusieurs syndicats.

La revalorisation bénéficie aux professeurs du primaire comme du secondaire (collèges et lycées).

Le gouvernement rappelle qu'"entre 2017 et 2022, l'effort budgétaire en faveur de l'enseignement scolaire aura augmenté de près de 6 milliards d'euros (+12%)".

Il a permis "notamment de financer le dédoublement des classes en grande section, CP, CE1 en éducation prioritaire et la limitation à 24 du nombre d'élèves en CP, CE1 et grandes sections de maternelles mais aussi le renforcement de l'accompagnement du handicap dont les moyens humains auront plus que doublé depuis 2017", ajoute-t-il.

Le budget 2022 vante également de "nouveaux moyens en vue d'améliorer les conditions de travail des directeurs d'école", sans plus de précisions.

L'Enseignement supérieur et la recherche voient également leur plafond de dépenses augmenter de 800 millions d'euros.

Cette hausse bénéficie principalement à la mise en oeuvre de la loi de programmation de la recherche (+500 millions d'euros), s'appuyant notamment sur une revalorisation de 92 millions d'euros à destination des personnels de recherche.

Le budget dédié à la recherche avait connu une première hausse de 400 millions en 2021, première étape de la mise en oeuvre de la Loi de programmation de la recherche (LPR) qui prévoit un investissement progressif de 25 milliards d'euros jusqu'en 2030.

Les emplois de l'Etat et de ses opérateurs dans la recherche et l'enseignement supérieur sont en hausse, avec une augmentation de 650 emplois ETPT (équivalent temps plein travaillé), sous l'effet de la LPR.