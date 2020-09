Budget 2021: la reprise de l'épidémie n'enlève rien à la nécessité de la relance, assure Le Maire

La reprise de l'épidémie de Covid-19 en France ces dernières semaines conforte le gouvernement dans la nécessité de soutenir la relance de l'économie sans attendre, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Ce n'est pas parce que les difficultés sanitaires ont repris, qu'il faut abandonner l'idée de la relance économique", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse de présentation du projet de budget du gouvernement pour 2021, centré sur le plan de relance de 100 milliards d'euros, et qui prévoit une croissance de 8% l'an prochain, après une récession de 10% attendue cette année.

"Nous ne pouvons pas attendre que le virus ait disparu", a encore affirmé le ministre, ajoutant qu'il fallait "apprendre à vivre" avec le Covid-19.

Sur les 100 milliards d'euros sur deux ans du plan de relance, 42 milliards doivent ainsi être dépensés d'ici la fin de l'année prochaine, selon le projet de budget, à la fois pour financer la transition écologique ou numérique à moyen terme, mais aussi le soutien à l'emploi ou aux collectivités face à la crise.

"Nous allons veiller attentivement au décaissement rapide" de ces crédits, a promis Bruno Le Maire, confirmant que le gouvernement mettait en suspens l'action de réduction des déficits du fait de la crise.

Il table ainsi sur un déficit toujours élevé l'an prochain, à 6,7% du PIB, après 10,2% attendu cette année. Car au-delà du plan de relance, les budgets des ministères vont aussi globalement augmenter l'an prochain et les effectifs de la fonction publique resteront quasiment stables, avec une diminution prévue de 157 postes.

Lundi matin, le Haut conseil des finances publiques a jugé "volontariste" la prévision de croissance de 8% en 2021.

"Qu'est-ce qu'on dirait d'un gouvernement qui ne serait pas volontariste? Si nous mettons en place un plan de relance c'est pour qu'il soit décaissé rapidement et pour qu'il ait un impact le plus fort possible sur la croissance", a répondu Bruno Le Maire.

Accusé de ne pas soutenir suffisamment et à court terme les petites et moyennes entreprises, le ministre a défendu l'action du gouvernement. "Il n'y a aucune contradiction" entre préparer l'économie pour l'avenir et la poursuite du soutien aux PME et à toutes les entreprises, a-t-il plaidé.

"Nous avons pris les bonnes mesures, au bon moment, et nous avons sauvé des centaines de milliers d'emplois, et des dizaines de milliers d'entreprises", a-t-il encore ajouté.