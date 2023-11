Budapest veut accueillir la finale de Ligue des champions en 2026 ou 2027

L’enceinte parfaite pour voir des buts dingues.

Située à Budapest, la Puskás Aréna, qui porte le nom de l’ancien capitaine de la sélection hongroise et légende du Real Madrid Ferenc Puskás, pourrait accueillir une future finale de Ligue des champions, après avoir hébergé des rencontres de l’Euro en 2021 et la dernière finale de Ligue Europa entre Séville et la Roma. C’est en tout cas la volonté de la fédération hongroise de football (MLSZ). Le porte-parole Jenő Sípos a annoncé ce mardi que la MLSZ a transmis à l’UEFA les documents de sa candidature pour accueillir la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2026 ou en 2027. L’instance du football européen annoncera l’heureux élu en mai prochain, et doit donc d’ici là choisir entre les 67 000 places de la Puskás Aréna et les 80 000 de San Siro à Milan.…

CD pour SOFOOT.com