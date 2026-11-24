Budapest et Kyiv ouvrent un nouveau chapitre avec la visite de Magyar en Ukraine

Les relations bilatérales entre Budapest et Kyiv marquent un "nouveau départ", a déclaré mardi le Premier ministre hongrois Peter Magyar au cours d'une visite en Ukraine lors de laquelle il s'est entretenu avec le président ukrainien Volodimir Zelensky d'un renforcement des liens commerciaux.

Alors que, sous son ancien dirigeant Viktor Orban, la Hongrie était l'un des principaux obstacles aux efforts d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, Peter Magyar a opéré un virage dans les relations avec Kyiv depuis sa victoire électorale aux dépens d'Orban en avril dernier.

Si aucune annonce majeure n'a été effectuée mardi, à l'occasion d'une visite considérée comme cruciale pour le rapprochement de l'Ukraine avec le bloc communautaire et pour ses liens économiques avec l'Europe centrale, les deux dirigeants ont salué le ton plus positif dans les relations entre Budapest et Kyiv.

"Nous avons réussi à prendre des mesures importantes en vue de renforcer la confiance", a déclaré Peter Magyar lors d'une conférence de presse au côté de Volodimir Zelensky. "C'est dans l'intérêt des deux pays. C'est dans l'intérêt de tous les pays voisins de bien s'entendre les uns avec les autres".

Volodimir Zelensky a dit avoir discuté avec le dirigeant hongrois d'une hausse des exportations de diesel hongrois à destination de l'Ukraine - des livraisons qui ont repris cette année, sur décision du gouvernement de Peter Magyar, après avoir été suspendues par Viktor Orban.

Il est prévu que les ministres de l'Energie et de l'Agriculture des deux pays se rencontrent pour discuter de projets, a indiqué également Peter Magyar au cours de cette visite à Oujhorod, située dans les montagnes des Carpates, frontalières de quatre pays de l'UE - Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Pologne.

L'oblast de Transcarpatie, dans le sud-ouest de l'Ukraine, dont Oujhorod est la capitale administrative, abrite une minorité ethnique hongroise dont le traitement par Kyiv est de longue date une source de tension avec Budapest.

Le Parlement ukrainien a adopté en octobre un texte de loi renforçant les droits des magyarophones et d'autres minorités à accéder à un parcours éducatif dans leur langue natale, une décision saluée par la Hongrie.

En réponse, Budapest a levé son opposition à l'ouverture par Kyiv de négociations avec l'UE sur le marché unique et les normes de compétitivités, l'un des nombreux obstacles politiques que l'Ukraine doit franchir en vue d'intégrer le bloc.

(Andriy Perun, avec Gergely Szakacs, Krisztina Than et Anita Komuves à Budapest, Yuliia Dysa, Olena Harmash et Daniel Flynn à Kyiv; version française Jean Terzian)