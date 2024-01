BTP: le Lorrain Demathieu Bard reprend le Suisse Steiner Construction

( AFP / JOE KLAMAR )

L'entreprise de BTP Demathieu Bard basée près de Metz (Moselle) rachète sa consœur suisse Steiner Construction, ce qui la fait passer à un effectif de plus de 4.000 salariés, a-t-elle annoncé jeudi.

Cette acquisition est "la plus grande" dans l'histoire du groupe lorrain indépendant et d'origine familiale qui a débuté en 1861, a précisé dans un communiqué Stéphane Monceaux, son directeur général.

La société reprise emploie 200 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 300 millions d'euros, selon le communiqué de Demathieu Bard.

Elle appartenait jusqu'alors au groupe de promotion immobilière suisse Steiner AG, lui-même filiale du constructeur indien Hindustan. Jusqu'alors filiale du groupe suisse de développement immobilier Steiner AG, Demathieu Bard atteint ainsi un effectif "de plus de 4.000 collaborateurs" et "un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,1 milliards d'euros", dont "33%" à l'international (Europe et Amérique du Nord), selon son communiqué.

"Étape stratégique importante dans le développement de Demathieu Bard à l'international", l'acquisition de Steiner Construction marque son entrée sur le marché suisse, souligne la direction dans son texte.

L'entreprise de génie civil, bâtiment et promotion immobilière a remporté plusieurs marchés du projet du Grand Paris Express ces dernières années.