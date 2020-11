Bryan Soumaré : "Je ne supporte pas l'idée qu'un enfant n'ait pas à manger"

À 21 ans, Bryan Soumaré n'a pour l'instant pas la même carrière que Marcus Rashford. Mais le milieu offensif a un point commun avec l'international anglais : sa générosité. Sur ses réseaux sociaux, le Sochalien, prêté par Dijon, a lancé un appel pour aider les familles les plus touchées par la crise actuelle à se nourrir. Soutenu par diverses personnalités du ballon rond, le blondinet au grand cœur explique son geste.

Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé.Pâtes, riz, oeufs, lait ou quelque chose comme ça je peux t'offrir...Ne vas pas au lit et encore moins avec tes enfants, sans manger. -- Soumaré Bryan (@Bryan_Smr) November 9, 2020

"J'ai aussi reçu des messages de footballeurs professionnels qui me soutiennent, notamment Jules Koundé à Séville."

Je me promenais sur Facebook, et j'ai vu un poste de mon ancien capitaine à Saint-Quentin, Rachid, qui disait vouloir venir en aide aux plus démunis. Il a relayé une chaîne, comme on dit, et j'ai vu que plusieurs personnes avaient relayé ce message. Quand je l'ai lu, je me suis dit : "". Les personnes les plus démunies ont besoin de nous en ce moment, donc j'ai décidé de relayer à mon tour le message sur mes comptes perso. Il faut aider les familles en difficulté à se nourrir, même si ça ne concerne que des biens de première nécessité comme des pâtes ou du riz, c'est déjà ça. Il faut être solidaire.Non pas du tout.Je suis un peu dépassé par l'ampleur que cela prend, mais c'est tant mieux parce que cela donne de la visibilité à ce combat. J'espère que beaucoup de gens vont s'en inspirer et m'imiter. Sur tous mes comptes, j'ai dû recevoir 3000 messages en une après-midi, c'est fou. J'ai aussi reçu des messages de footballeurs professionnels qui