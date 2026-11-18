La Commission européenne a proposé mercredi un nouveau prêt de 45 milliards d’euros à l’Ukraine afin de contribuer à combler le déficit de financement de 70 milliards d’euros du pays pour l’année prochaine.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Ukraine n’aurait à rembourser ce prêt qu’une fois que la Russie aura versé des réparations pour les dommages causés par la guerre qu'elle a entrepris en 2022.

Cette mesure, qui doit être approuvée par les États membres de l’Union européenne, viendrait s’ajouter à un prêt similaire de 90 milliards d’euros accordé à l’Ukraine à la fin de l’année dernière par les dirigeants des Vingt-Sept pour financer le pays en 2026 et 2027.

"Cinq ans après le début de cette guerre d’agression, l’Europe reste unie", a déclaré Ursula von der Leyen aux journalistes à Bruxelles.

"Nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir l’Ukraine, en temps de guerre comme en temps de paix."

D'autres partenaires internationaux de Kyiv devraient fournir le reste des fonds nécessaires pour combler le déficit de financement de l’année prochaine, a précisé la cheffe de l'exécutif européen.

La Commission a proposé que jusqu’à 25 milliards d’euros issus de ce nouveau prêt puissent être consacrés à l’aide militaire et jusqu’à 20 milliards d’euros au soutien budgétaire général.

Pour financer ce prêt, la Commission emprunterait au nom de l’UE sur les marchés internationaux, ont indiqué des responsables.

Ursula von der Leyen s’est dite convaincue que tous les États membres de l’UE soutiendraient ce nouveau prêt, même si trois d’entre eux – la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie – s’étaient abstenus lors du dernier.

Elle a ajouté que même les pays de l’UE qui n’étaient pas favorables à l’octroi d’une aide militaire à l’Ukraine restaient déterminés à soutenir Kyiv de manière plus générale, et que leur soutien à ce prêt pouvait donc être considéré comme visant à répondre aux besoins civils.

(Rédigé par Bart Meijer et Andrew Gray ; avec Philip Blenkinsop ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)