Bruxelles favorable à la demande d'adhésion de l'Ukraine, situation humanitaire alarmante dans l'Est

La Commission européenne a recommandé vendredi d'accorder à l'Ukraine un statut de candidat à l'Union européenne, une décision saluée comme "historique" par Kiev au lendemain de la visite dans le pays en guerre des dirigeants des trois poids lourds de l'UE.

Alors que les combats font rage dans l'Est de l'Ukraine où la situation humanitaire devient "extrêmement alarmante" selon l'ONU, la France a annoncé ne plus recevoir de gaz russe par gazoduc.

"La Commission recommande au Conseil, premièrement, de donner à l'Ukraine une perspective européenne et, deuxièmement, de lui accorder le statut de candidat", a annoncé la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.

"Nous savons tous que les Ukrainiens sont prêts à mourir pour défendre leurs aspirations européennes. Nous voulons qu'ils vivent avec nous, pour le rêve européen", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement réagi sur Twitter, se disant "reconnaissant envers Ursula von der Leyen et envers chaque membre de la Commission européenne pour une décision historique".

L'avis de Bruxelles sera discuté lors du sommet européen des 23-24 juin. Les dirigeants des 27 pays de l'UE devront donner leur feu vert à l'unanimité, avant l'ouverture de longues négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine.

Il intervient au lendemain de l'appui apporté à la demande de Kiev par l'Allemagne, la France et l'Italie. "L'Ukraine fait partie de la famille européenne", a voulu rassurer Olaf Scholz lors d'une visite en Ukraine jeudi, avec ses homologues italien et français, rejoints par le président roumain.

"Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion", a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont arrivés vendredi matin à Przemysl, en Pologne, à bord d'un train spécial après leur visite surprise à Kiev, encadrée par d'importantes mesures de sécurité.

L'examen express de la candidature de Kiev, déposée en février, est d'une rapidité inédite, justifiée par la guerre.

Au-delà des bénéfices politiques et économiques, une acceptation de sa candidature aurait une dimension éminemment symbolique pour Kiev, d'appartenance à la "famille européenne" qui protège ses membres.

Une candidature acceptée de l'Ukraine ouvrirait aussi la question de son appartenance à l'Europe de la défense, alors que les dirigeants français et allemand se sont engagés à poursuivre leur soutien militaire à Kiev.

Dans la foulée du sommet européen, M. Zelensky pourra continuer à plaider sa cause au prochain sommet du G7 des 26 au 28 juin, en Bavière, où il doit effectuer sa première sortie hors de son pays depuis le début de l'invasion russe fin février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (c) et les dirigeants roumain Klaus Iohannis (g), italien Mario Draghi (2e g), français Emmanuel Macron (2e d) et allemand Olaf Scholz (d), le 16 juin 2022 à Kiev ( AFP / Sergei SUPINSKY )