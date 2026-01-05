 Aller au contenu principal
Bruxelles espère que l'accord UE-Mercosur pourra être signé "bientôt"
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:01

Des progrès ont été réalisés ces dernières semaines en vue de la signature d'un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, marché commun d'Amérique du Sud, a déclaré lundi une porte-parole de la Commission européenne.

"Nous sommes sur la bonne voie pour envisager la signature de l'accord et nous espérons que cela interviendra bientôt", a-t-elle dit à la presse.

(Rédigé par Bart Meijer, version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)

Agriculteurs en colère
