Bruxelles appelle la zone euro à la prudence sur le plan budgétaire

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Bruxelles a appelé mardi les Etats de la zone euro à redoubler de prudence sur le plan budgétaire, dans un environnement économique difficile, face à la hausse du coût des emprunts publics et des taux d'endettement.

Au sein de la zone, "la Commission appelle à des politiques budgétaires prudentes face à la hausse des coûts de la dette et des niveaux d’endettement, en particulier dans les États membres exposés à des risques élevés pour la soutenabilité de leurs finances publiques", a souligné l'exécutif européen, dans son évaluation semestrielle des situations budgétaires des 27.

Dans le cadre de cet exercice, Bruxelles a jugé que les pays déjà sous le coup d'une procédure pour déficit excessif remplissaient pour la plupart leurs engagements en termes d'évolution de leurs dépenses publiques.

Y compris la France, malgré un déficit qui devrait rester au-dessus de 5% du PIB en 2026 et 2027. Bruxelles a basé son analyse sur le projet de budget pour 2027, tout en soulignant l'"incertitude considérable" entourant son processus d'adoption au Parlement.

L'Italie pourrait quant à elle sortir de cette procédure au printemps 2027, au vu de son déficit public qui devrait redescendre sous les 3% du PIB cette année.

À l'inverse, la Commission a estimé que la Hongrie et la Bulgarie n'avaient pas fourni d'efforts suffisants pour réduire leurs déficits, ce qui pourrait même valoir à cette dernière une amende symbolique (inférieure à 0,02% de son PIB).

Enfin, la Commission surveille avec attention la situation budgétaire de l'Allemagne, dont le déficit public devrait dépasser la barre des 4 % du PIB cette année et atteindre 4,5 % en 2028. Mais sans juger nécessaire de lancer une procédure à ce stade.

Et l'Espagne, en raison d'une hausse de ses dépenses supérieure aux niveaux recommandés par l'UE, et vu sa dette publique autour de 100 % du PIB, est elle aussi scrutée de près.