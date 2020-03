Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles appelle à fluidifier le passage du fret aux frontières Reuters • 23/03/2020 à 18:30









BRUXELLES APPELLE À FLUIDIFIER LE PASSAGE DU FRET AUX FRONTIÈRES BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a exhorté lundi les 27 Etats membres de l'Union européenne à prendre des mesures pour fluidifier le passage du fret aux frontières afin de faciliter l'approvisionnement en médicaments et matériels de protection. "Ce week-end, on a vu à certains points frontaliers des files de 40km et des temps d'attente pouvant aller jusqu'à 18 heures, cela doit cesser", a-t-elle déclaré dans un message vidéo publié sur son compte Twitter en pleine épidémie de coronavirus. "Le passage d'une frontière via une voie réservée devrait prendre 15 minutes tout au plus", a-t-elle poursuivi. "Les voies réservées devraient être ouvertes aux véhicules transportant tout type de marchandises". (Philip Blenkinsop, version française Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

