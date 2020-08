Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brussels Classic : Merlier triomphe ! Reuters • 30/08/2020 à 16:30









Brussels Classic : Merlier triomphe ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le champion de Belgique sur route, Tim Merlier (Alpecin Fenix) s'est imposé au sprint sur la Brussels Classic. Courue dans des conditions très humides, la semi-classique belge s'est jouée au sprint au terme des 203 kilomètres qui étaient au programme. Tim Merlier a battu Ballerini et Bouhanni qui ont chuté juste après la ligne à cause de la chaussée détrempée. Pour rappel, Tim Merlier est aussi un excellent cyclocrossman. Chaque hiver, il bataille avec Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert dans les labourés.

