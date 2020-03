Bruno Tertrais : « Aucune puissance ne sortira grandie de la crise »

Quelles peuvent être les conséquences géopolitiques, à moyen terme, de la catastrophe que représente la pandémie de coronavirus ? Pour en parler, nous avons contacté Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de plusieurs ouvrages qui permettent, directement ou indirectement, de penser la crise que nous vivons.

On songe en particulier à La Revanche de l'Histoire (2017) ou à son dernier ouvrage, Le Choc démographique, tous deux parus chez Odile Jacob. Le chercheur nous prévient cependant, en guise de préambule : « Soyons prudents et ne tirons pas de conséquences définitives trop rapides sur le plan géopolitique, géostratégique et géo-économique de ce qui est en train de se passer. C'est tentant, mais nous sommes au milieu de cette crise, et je vais donc être très hypothétique. » Après cet avertissement, notre discussion a pu commencer.

Le Point : On a l'impression d'un renversement entre une Europe en difficulté et une Asie qui a su gérer la crise de manière efficace. Cette crise agit-elle comme révélateur du déclin relatif de l'Occident ?

Bruno Tertrais : L'Asie a été quand même plus vite touchée que l'Europe, et en ce qui concerne la capacité à réagir efficacement, il faut prendre cette donnée temporelle en compte. Il est effectivement tentant, à cette heure, de dire que les pays d'Asie de l'Est

... Lire la suite sur LePoint.fr