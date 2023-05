information fournie par So Foot • 10/05/2023 à 18:32

Bruno Rodriguez donnera le coup d’envoi de PSG-Ajaccio

Bruno, le super-héros.

Bruno Rodriguez donnera le coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et l’AC Ajaccio ce samedi rapporte Le Parisien . Suite à nombreuses infiltrations durant sa carrière, l’ancien joueur des deux clubs a été amputé de la jambe droite en mars 2022. « J’ai demandé à fouler la pelouse du Parc qui est pour moi le plus beau stade de France avec ma prothèse car je veux sensibiliser les gens. Je sais qu’il y aura de l’émotion et pour être sincère, j’ai aussi un peu d’appréhension à revenir dans l’état que vous connaissez. En-tout-cas, je vais essayer de profiter de ce moment qui sera très important pour moi » , souligne l’ex-attaquant. Le buteur a marqué 6 buts en 18 matchs lors de son passage au PSG, durant 6 mois de janvier à juin 1999.…

