Bruno Retailleau, un "bon" ministre de l'Intérieur pour six Français sur dix, selon un sondage

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'un Conseil interministériel de contrôle de l'immigration à l'hôtel Matignon, le 26 février 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Bruno Retailleau est perçu comme un "bon" ministre de l'Intérieur par 62% des Français et s'impose comme la personnalité politique qui recueille la plus grande confiance "sur les questions d'immigration" (47%), devant Marine Le Pen et Jordan Bardella, dans un sondage Elabe paru mercredi.

Dans cette étude pour BFMTV, l'action du ministre de l'Intérieur est saluée par 89% des sympathisants de son parti (LR), 80% de ceux de la macronie, mais aussi deux tiers des sympathisants RN.

Une courte majorité (50%) des personnes interrogées estime en outre qu'"il faut instaurer un rapport de force avec l'Algérie, notamment en ne respectant plus l'accord qui facilite la délivrance de visas et titres de séjour entre les deux pays", tel que le suggère le locataire de Beauvau, alors que 44% considèrent qu'au contraire, "il sera plus efficace de négocier et trouver une solution avec les dirigeants algériens, en utilisant d’autres moyens de pression".

Plus de six Français sur dix estiment que le ministre de l'Intérieur agit "du mieux qu'il peut mais est empêché dans son action à cause des limites fixées par la loi française et le cadre juridique européen", alors que 37% lui reprochent de "privilégier la communication plutôt que l'action".

Si aucune personnalité politique ne recueille une majorité de confiance "sur les questions d'immigration", Bruno Retailleau se hisse pour la première fois en haut du classement à 47%, une spectaculaire progression de 20 points par rapport à octobre.

Il est suivi par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui inspirent confiance sur ces question à 41% des personnes interrogées.

La politique migratoire est par ailleurs jugée "trop laxiste" par 65% des Français (-4 points depuis octobre), "juste comme il faut" par 25% (+3 points) et "trop ferme" par 9% (+1).

Trois Français sur quatre se disent encore "favorables à la modification de la Constitution pour élargir les sujets qui peuvent être soumis à référendum et ainsi organiser un référendum sur l'immigration", contre 23% qui s'y opposent.

Sondage réalisé par internet les 25 et 26 février auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.