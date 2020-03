Bruno Questel : « Gérard Larcher est un pyromane »

Député de l'Eure, Bruno Questel reste confiné chez lui pour limiter les risques de contagion au coronavirus. Ce qui ne l'empêche pas de travailler. Ce matin, il était en conférence téléphonique avec la commission des Lois de l'Assemblée nationale, dont il est membre. Le député La République en marche de l'Eure est outré que les sénateurs de droite tentent d'accélérer le dépôt des listes du second tour pour commencer à faire campagne auprès des élus aux municipales qui pourraient voter pour eux. Il accuse le président LR du Sénat, Gérard Larcher, de privilégier ses intérêts politiques au risque sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus. Entretien.Le Point : Pourquoi êtes-vous en colère contre la majorité LR au Sénat ?Bruno Questel : Initialement, les candidats avaient jusqu'au mardi 17 mars pour déposer leur candidature au second tour des élections municipales. On avait fixé un nouveau calendrier après consultation du conseil scientifique. Le nouveau délai a été fixé le mardi précédant le second tour. Normalement, le conseil scientifique doit être à nouveau interrogé au mois de mai. Il dira si le deuxième tour de l'élection peut ou non se tenir en juin. Mais les sénateurs LR ont produit un amendement pour fixer le dépôt de la liste au 24 mars.Pourquoi ?Parce qu'ils veulent rester maîtres du calendrier afin de préparer au mieux leur réélection. Les élus municipaux sont les grands électeurs des sénateurs. Et les...