Bruno Nicolè, la météorite du football italien

Ce nom n'est pas forcément le plus connu du grand public. Pourtant, Bruno Nicolè a bien été l'une des pépites de la Juventus dans les années 1950. C'était la grande Juve de Charles, Boniperti et Sivori. Et Nicolè, du haut de son mètre 72 et de ses 18 ans, avait réussi à s'y faire une place de choix. Retour sur une carrière express.

"À la fin du match, un monsieur vient me voir et me donne un petit papier dans la main. Il était écrit : "Merci, au nom de tous les mineurs du Veneto qui travaillent en France"."

Nous sommes le 9 novembre 1958. Stade Olympique de Colombes. La France, médaillée de bronze au Mondial qui s'est disputé quelques semaines plus tôt en Suède, affronte l'Italie pour un match amical de prestige. Ce sont les Bleus de Just Fontaine, Jean Vincent et Robert Jonquet. En face, c'est une Italie en pleine reconstruction, qui n'était d'ailleurs pas parvenue à se qualifier pour le Mondial. Hormis Giampiero Boniperti, pas d'immense star dans cettequi n'a plus de sélectionneur depuis mars 1958, et qui est entraînée pour cette rencontre amicale par un trio Viani, Biancone et Mocchetti. Alors, quand Jean Vincent ouvre le score dès la 15minute, le public colombien se voit bien infliger une correction aux Italiens. Personne, à ce moment-là, ne se doutait que ce match allait être le théâtre de l'éclosion défintive d'un joueur.Un joueur de 18 ans, au petit gabarit (1,72m) et aux cheveux bruns ondulés. Bruno Nicolè. Pour sa première sélection avec la, le gamin plante un doublé, qu'il racontait en détail au journaliste sportif Gianni Mura en 2014. ""Merci, au nom de tous les mineurs du Venetoqui travaillent en France"." Ce jour-là, le mythique Gianni Brera n'y va pas par quatre chemins : "", écrit-il le lendemain dans la presse. Rien que ça.