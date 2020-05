Bruno Luzi : "Il faut peut-être que je réfléchisse à deux fois"

Sur la planète Ligue 2 et plus particulièrement dans l'Oise, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Après trois décennies au FC Chambly, un club qu'il a fondé en 1989 avec son père Walter et son frère Fulvio, dont il détient le record de buts (260) comme joueur et qu'il a fait passer en 19 saisons du District au monde pro comme entraîneur, Bruno Luzi a décidé de plier les gaules. Embrouille familiale, différend d'ordre financier ou simple besoin de relever un nouveau défi ? S'il refuse de s'épancher sur les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte, le technicien, retenu par ses joueurs, son staff et tout un peuple, a pris soin de l'entrouvrir. Et si l'histoire d'amour finissait bien, pour une fois ?

Depuis le début, c'est surtout les journalistes qui font des parallèles. Quand un couple se sépare, dans l'esprit des gens, ce n'est pas normal. Il faut toujours creuser, chercher le croustillant, l'extraordinaire... Je sais très bien comment ça se passe avec la presse : parfois, pour avoir une réponse, on pose 250 fois la même question, mais tournée autrement. Mais parfois, il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est pour ça que les insinuations dans votre premier article, bon... ça n'engage que vous. Il y a un an déjà, les gens avaient évoqué le besoin de donner un nouveau souffle au club. Peut-être que ce serait bien. Mais depuis vendredi, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont touché : mon staff et mes joueurs sont venus me voir, les supporters ont fait une pétition... On ne peut pas rester indifférent à tout ça. De tels témoignages, c'est rare. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des joueurs qui vont chez le coach pour le retenir, surtout à ce niveau-là.Bien sûr, c'est normal. Dans l'esprit des gens, Chambly, c'est Luzi. Tartempion qui est viré de je-ne-sais-où en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est monnaie courante. C'est même devenu un jeu :Il y a des spécialistes d'ailleurs, qui entraînent avec un panneau